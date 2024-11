【ホリデーイベント「deadmau5 in the House」】12月2日~26日 開催

ウォーゲーミングは、同社が開発、運営しているAndroid/iOS/Nintendo Switch/PC用対戦型モバイル戦車アクションゲーム「World of Tanks Blitz」と、エレクトロニック・ミュージック界に多大な影響力を持つアーティストdeadmau5(デッドマウス)とコラボレーションしたイベントを12月2日から26日まで開催する。

アイコニックな音楽とユニークなスタイルで知られるdeadmau5は熱烈なゲーマーとしても知られている。イベントの開催発表とともに、新曲「Familiars」をフィーチャーして特別に制作されたトレーラーも公開されている。

【WoT Blitz x deadmau5: Familiars (official video)】

トレーラーでは、動画の撮影現場から抜け出したdeadmau5が、おなじみのネズミ型マスクをかぶってゲームの中に登場し、DJコントローラー仕様の戦車で指揮を執る。戦車に攻撃された風景はカラフルなホリデーの装いに変わり、退屈な都会の風景が活気に満ちたホリデー・メトロポリスへと変化していく。

「World of Tanks Blitz」を手掛けるMS-1スタジオのゼネラル・マネージャーThaine Lymanは、「World of Tanks Blitz』は常にワイルドで反抗的、そして大胆不敵なゲームです 。deadmau5氏は、その衝撃的なスタイルでゲームに新たな風を起こしてくれます」とコメントしている。

ホリデーイベントの概要

プレパーティは12月2日から始まり、メインイベント「deadmau5 in the House」へと続く。音楽とゲームプレイが融合したイベントで、プレイヤーはdeadmau5がテーマの2つのクエストをプレイして商品を手に入れることができる。イベント期間中に出現するコレクションアイテムも多数登場する。

音楽制作機材、スピーカー、照明、レーザーエフェクトを満載したdeadmau5コントローラー仕様の戦車

【限定迷彩セット】

セットに含まれるBlink迷彩は、deadmau5の悪名高きカスタムカー「Nyanborghini Purracan」にインスパイアされたデザイン

【エクスクルーシブ・マスク・アタッチメント】

deadmau5のネズミDJマスクのシルエットを特別なデザインで表現した3種類のエクスクルーシブ・マスク・アタッチメント

