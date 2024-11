【GRAPHT ブラックフライデー】開催期間 GAMING CENTER by GRAPHT Amazon ブランドストア:11月27日0時~12月6日23時59分GRAPHT OFFICIAL STORE:11月28日11時~12月11日18時 全国の家電量販店・PC専門店:11月28日0時~12月11日23時59分

GRAPHTは、公式通販サイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」などでセール「GRAPHT ブラックフライデー」を本日11月27日より順次開催する。

本セール期間中は、GRAPHTが展開するゲーミングモニターや有線イヤホンのほか、Paladoneの「PlayStation」ライト、EXG Proのガジェットスタンドなど全47製品を最大64%オフの特別価格で販売。10月に発売されたばかりの「GRAPHT Gaming Monitor」は17%オフの49,940円で販売される。

本日11月27日より「GAMING CENTER byu GRAPHT Amazon ブランドストア」にてセールがスタート。同社の公式通販サイトでは11月28日11時より開催されるほか、全国の家電量販店やPC専門店でも11月28日よりセールが行なわれる。

(C)2024 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.