GRAPHTのブラックフライデーセールが本日11月27日より開催！ ゲーミングモニターやPlayStationライトが特別価格に
【GRAPHT ブラックフライデー】
開催期間 GAMING CENTER by GRAPHT Amazon ブランドストア：11月27日0時～12月6日23時59分
GRAPHT OFFICIAL STORE：11月28日11時～12月11日18時 全国の家電量販店・PC専門店：11月28日0時～12月11日23時59分
(C)2024 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.
開催期間 GAMING CENTER by GRAPHT Amazon ブランドストア：11月27日0時～12月6日23時59分
GRAPHT OFFICIAL STORE：11月28日11時～12月11日18時 全国の家電量販店・PC専門店：11月28日0時～12月11日23時59分
GRAPHTは、公式通販サイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」などでセール「GRAPHT ブラックフライデー」を本日11月27日より順次開催する。
本セール期間中は、GRAPHTが展開するゲーミングモニターや有線イヤホンのほか、Paladoneの「PlayStation」ライト、EXG Proのガジェットスタンドなど全47製品を最大64%オフの特別価格で販売。10月に発売されたばかりの「GRAPHT Gaming Monitor」は17%オフの49,940円で販売される。
本日11月27日より「GAMING CENTER byu GRAPHT Amazon ブランドストア」にてセールがスタート。同社の公式通販サイトでは11月28日11時より開催されるほか、全国の家電量販店やPC専門店でも11月28日よりセールが行なわれる。
(C)2024 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.