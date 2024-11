花王の「ビオレu 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」に「ドナルドダック」パッケージが登場。

「ドナルドダック」のしっぽやクチバシのデザインを取り入れた、帽子付きディスペンサーです☆

花王「ビオレu 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」ディズニー「ドナルドダック」パッケージ

発売日:2024年12月2日(月) ※数量限定

販売エリア:全国

セット内容:

・ビオレu 泡ハンドソープ 専用オートディスペンサードナルドデザイン 本体

・ビオレu 泡ハンドソープ つめかえ用 430ml 【医薬部外品】(販売名:ビオレu Hg)

・お試し用電池(単4形アルカリ電池×4本)

・取扱説明書

※異なる香りを補充する際は取扱説明書を確認し、必ずタンク内のハンドソープを空にしてからタンク・配管・ノズル内を清掃して使用

家族みんなが楽しく上手に手洗いができるよう、日々、応援する花王のスキンケアブランド「ビオレu」

快適でラクな手洗いを実現する多くの「こだわり」を詰め込んだオートディスペンサー商品として、2023年に「ビオレu 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」を発売しました。

そんな「ビオレu」から、2024年12月2日より「ドナルドダック」デザインの「ビオレu 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」が登場。

「ビオレu 泡ハンドソープ」専用のオートディスペンサーが、ディズニーの人気キャラクター「ドナルドダック」とコラボした、初めての限定デザインです!

なめらか泡が自動で出る、快適に使えるこだわり設計はそのままに、「ドナルドダック」の帽子パーツが付いた特別仕様。

背面にはしっぽのデザインもほどこされ、丸みのある形状を活かし、「ドナルドダック」の姿をディスペンサー全体でかわいらしく表現されています。

手肌にやさしいなめらかな泡で洗うことができ、ディスペンサー本体はポンプタイプとほぼ同じコンパクトサイズ。

「ビオレu 泡ハンドソープ」のつめかえ用を補充でき、パカッと開けて注ぐだけでつめかえもラクラクです☆

残量がわかる「窓」が付いており、泡量は2段階(少量1.0ml/標準1.5ml)に調節可能。

手を引くと途中でも泡が止まる設計で、防水機能も付いているから、外側も内側もまるごと洗えます。

滑り止め(シリコーンゴム)付きで倒れにくく、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)と「ビオレu泡ハンドソープつめかえ用430ml」がセットなので、開封後すぐに使えて便利です!

帽子やしっぽ、水兵服のデザインで「ドナルドダック」を表現した、繰り返し使えるソープディスペンサーが数量限定で登場。

「ビオレu 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー」のディズニー「ドナルドダック」パッケージは、2024年12月2日より発売です!

