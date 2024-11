東畑 開人登壇！関西カウンセリングセンター「素朴な心のケアと専門的な心理療法」

公益財団法人関西カウンセリングセンターは、2025年に設立60周年を迎えるにあたり記念事業を実施。

その第一弾として、KSCC60周年記念講演「素朴な心のケアと専門的な心理療法」を大阪 オービックホール、Zoomウェビナーにて2025年1月12日に開催します。

「素朴な心のケアと専門的な心理療法」

開催日時 : 2025年1月12日(日)15:00〜18:00

受講料 : 無料

場所 : <会場受講> オービックホール

(大阪府大阪市中央区平野町4丁目2-3 オービック御堂筋ビル2F)

<オンライン受講> Zoomウェビナー

※会場・オンラインともに出席ご希望の方は申し込みが必要です。

会場かオンラインかご希望の方をお選びください。

アクセス : 大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩3分

大阪メトロ御堂筋線・中央線「本町」駅 徒歩4分

京阪電車 京阪本線「淀屋橋」駅 徒歩7分

受講資格 : カウンセリングに興味のある方、支援活動に携わっておられる方、

携わりたいと思っておられる方

定員 : 会場受講 150名

オンライン受講 200名

受付開始日: 2024年11月24日(日)

申込締切日: 2024年12月26日(木)

URL : https://www.kscc.or.jp/60anniversary/

【登壇者】

東畑 開人先生(講師)

白金高輪カウンセリングルーム主宰

杉原 保史先生(イントロトーク)

京都大学学生総合支援機構学生相談部門長・教授

宮田 智基先生(司会)

帝塚山学院大学大学院 教授

※お申し込み後、キャンセル(当日欠席連絡を含む)される場合は、必ず「 koza@kscc.or.jp 」までメールでお知らせください。

※オンライン受講の場合、視聴のみで質問受付はいたしませんのでご承知おきください。

■東畑 開人先生 コメント

素人性と専門性。

これはカウンセリングや心理療法を考えるうえでの古典的な問いであり、そして現在進行形の解きがたい問いでもあります。

それは心の支援や治療というものが、「つながり」という人間の根源的な営みをめぐって行われるものだからだと思います。

このとき、素人性も専門性もつながりを可能にすることもあるし、つながりを損なうこともある。

この微妙なバランスについて議論をすることで、「心理療法とは何か」を一緒に考えていけたらと思います。

