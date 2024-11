山本将守が厳選した日本酒も！コピス吉祥寺『SAKE FES by KEGDRAFT』

コピス吉祥寺は、2024年11月30日(土)〜12月1日(日)の2日間、吉祥寺で初となる「日本酒」をテーマとしたお祭り、『SAKE FES by KEGDRAFT』を開催します。

コピス吉祥寺『SAKE FES by KEGDRAFT』

・開催日時:2024年11月30日(土)〜2024年12月1日(日)

11:00〜20:00

・開催場所:コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料 :無料

・主催 :コピス吉祥寺 https://www.coppice.jp/

※イベントの詳細は随時コピス吉祥寺HPで確認してください。

※雨天決行、荒天中止します。

※画像はイメージです。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合があります。

コピス吉祥寺は、2024年11月30日(土)〜12月1日(日)の2日間、吉祥寺で初となる「日本酒」をテーマとしたお祭り、『SAKE FES by KEGDRAFT』を開催。

流通が不可能とされていたしぼりたての日本酒をお届けできるKEG DRAFTを導入して全国初の20種類の新鮮な生酒を楽しめる日本酒イベントです。

イベント監修には、日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)認定名誉きき酒師である山本将守氏が就任。

このイベントでは山本氏が厳選した日本酒を楽しむことができます。

また、女性も楽しめるフルーツを使ったボタニカルな飲みやすい日本酒カクテルや、おいしいグルメ&デザートも!

日本酒好きも日本酒初心者も飲めない人も、みんな楽しめる日本酒のイベント「酒フェス」です。

山本将守氏

KEG DRAFT画像

■KEGDRAFTで楽しむしぼりたての新鮮な日本酒

期間中、20種類の日本酒の生酒をKEG DRAFTで提供することで、発酵過程で自然と生まれる微発砲感やもぎたて果実のようなフレッシュ感を残したしぼった直後の日本酒の味が楽しめます。

きき酒師でもあり、今回のイベントの総合ディレクターでもある山本将守氏が厳選する日本酒です。

【当日飲める日本酒PICKUP】

日本酒ロゴ

全国各地から厳選した蔵元の銘酒が、KEG DRAFTだからこその「しぼりたて」の味で楽しめます。

・上川大雪酒造(北海道/上川町) 上川大雪 特別純米 彗星

・来福酒造(茨木県/筑西市) 来福 純米酒 春陽

・大矢孝酒造(神奈川県/愛川町) 残草蓬莱 特別純米 ひやおろし

・米澤酒造(長野県/上伊那郡) 今錦 純米吟醸 金紋錦

・喜久水酒造(長野県/飯田市) 喜久水純米

・宮坂醸造(長野県/諏訪市) 真澄 1-2種類

・関谷醸造(愛知県/設楽町) 蓬莱泉

・丸石醸造(愛知県/岡崎市) 二兎純米萬歳70、二兎 純米山田錦65

・泉酒造(兵庫県/神戸市) 琥泉純米吟醸

・田治米(兵庫県/朝来市) 竹泉 純米山田錦、竹泉純米 どんとこい鳶色

・永山本家酒造場(山口県/宇部市) 貴 純米本生スパークリング、貴 特別純米

・はつもみぢ(山口県/周南市) 原田 特別純米酒 他予定

※変更になる場合があります。

■しぼりたての味の日本酒が飲める、KEG DRAFTとは?

KEG DRAFTは、しぼった直後、まさに「しぼりたて」の味のままお届けできます。

現在多くの日本酒は生酒特有の劣化が起こる為、地元流通のみでしたが、特殊な充填技術により、生酒の新鮮さと品質を長期間維持し、全国に流通させることができる仕組みです。

オランダ製の酸化をふせぐ革新的な容器「KEY KEG」で圧縮充填という技術を使って、グラスに注ぐ瞬間までお酒が空気にも光にも触れない状態を維持し、酸化や光による劣化を防ぎ、これまで酒蔵でしか飲むことのできなかったしぼりたての新鮮な味わいの日本酒を提供できます。

KEG DRAFT日本酒

■日本酒好きはもちろん、家族みんなも楽しめるメニューがたくさん

A館3階屋上スペースGREENING広場では、日本酒の提供はもちろん。

日本酒とあうおつまみや、おいしいグルメ、デザートも用意されています。

炙り鯖ジャーキー

「炙り鯖ジャーキー」他おつまみ各種

丸干しホタルイカ、炙り鯖ジャーキー、鮭とばなど、日本酒との相性抜群のおつまみ。

手に取りやすい小分けのパックで提供。

フライドポテト

ナゲット

「フライドポテト」・「ナゲット」他揚げ物各種

お子様も大満足!フライドポテト、チキンナゲット、フライドチキン、牛すじコロッケなど。

みんなの大好きな揚げ物が勢ぞろい!

グリークヨーグルト

「グリークヨーグルト」

バナナ、マンゴー、ベリーミックスがたっぷり乗ったグリークヨーグルト。

濃厚でクリーミーなヨーグルトに果実の甘さがマッチ。

ヘルシーな一品。

■日本酒を飲みながら楽しめるトークショーや太鼓のショーも!

GREENING広場ステージでは、日本酒を飲みながら楽しめるステージも開催します。

●「KRAZY BEE」山本アーセン選手トークショー

日本酒好きの総合格闘家で元レスリング選手の山本アーセン選手のトークショーが開催されます。

ここでしか聞けない格闘技の事、日本酒の事。

MCにはイベントプロデューサーの山本氏が立ち、会場を盛り上げます。

開催時間:11月30日(土)/12月1日(日)

各日13時〜

山本アーセン選手(1)

山本アーセン選手(2)

●本宿太鼓 鼓鳩 パフォーマンス

地元吉祥寺で、東京都武蔵野市立本宿小学校を中心に、小学生とその保護者たちで結成された太鼓チームです。

日本の米で作られた和酒を楽しみながら、楽しく賑やかな和太鼓の演奏が楽しめます。

開催時間:11月30日(土) 16時〜

12月1日(日) 11時〜

(約30分のパフォーマンス)

●蔵人トークショー

今回参加する酒蔵の蔵人と総合ディレクターの山本将守氏が日本酒の魅力を語ります。

各酒蔵のおすすめの純米酒の飲み方を紹介!日本酒のセミナーとしても楽しく学べる内容です。

ここで得た知識で、今まで飲んだことのない日本酒を知り、試してみるきっかけにしてください。

日時:11月30日(土)/12月1日(日)各日15時〜

※トークショーの内容や時間は変更になる場合があります。

出演蔵人:米澤酒造|今錦(長野県)や、上川大雪酒造|上川大雪(北海道)等

トークショー参加酒蔵ロゴ

トークショー参加日本酒ロゴ

■日本酒が飲めなくても楽しめるPOPUPブース

●ブラスター松下の似顔絵ブース

日本全国を旅するイラストレーターであり、今回のイベントのビジュアルデザインも手掛けるブラスター松下によるキャラクター似顔絵ブースが登場。

友達、恋人、ご家族、今回のイベントで出会ったSAKE友と思い出の一枚を描いてもらうことができます。

開催時間:11月30日(土)/12月1日(日)各日11時〜20時(最終受付:19:30)

金額 :1枚3,000円〜※描く人数によりかわります。

(所要時間:約10分前後)

ブラスター松下:イラストレーター/アーティスト

小さい頃から可愛い雑貨と物作りが好きで絵を描き始める、独自の色彩感覚と個性的なキャラクターデザインを持ち味にして今までに4万5千人以上、30ヶ国以上にイラストを描く。

現在では関西を中心に全国で活動展開をしている。

ブラスター松下イラスト

●KRAZY BEEアパレルPOPUPSHOP

トークショーにも出演する山本アーセン選手が所属するKRAZY BEEのグッズや、TシャツなどのアパレルのPOPUPSHOPが出店。

KRAZY BEEロゴ

(1) 施設名称 コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2) 所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3) 交通 JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4) 建築概要 延床面積 約46,000m2/

建物規模 A棟 地下1階・地上7階、B棟 地下1階・地上9階

(5) 駐車場 100台

アクセスMAP

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 山本将守が厳選した日本酒も!コピス吉祥寺『SAKE FES by KEGDRAFT』 appeared first on Dtimes.