池袋PARCOにて、「シナモロール」とコラボしたクリスマスキャンペーン「COLORFUL CHRISTMAS PARTY(カラフル クリスマス パーティー)」を開催☆

オリジナルグッズのPOPUP STOREやグリーティング、フォトスポットなどが楽しめます。

池袋PARCO「シナモロール」コラボレーション「COLORFUL CHRISTMAS PARTY(カラフル クリスマス パーティー)」

開催期間:2024年12月2日(月)〜12月25日(水)

開催場所:池袋PARCO

「池袋PARCO」にて、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボしたクリスマスキャンペーン「COLORFUL CHRISTMAS PARTY」が開催されます!

“好きな色に囲まれて過ごすクリスマス”をテーマに、7色のステッカーになった「シナモロール」がビジュアルに登場。

オリジナルグッズを展開するPOPUP STOREや、「シナモロール」のグリーティングイベント、フォトスポット設置など、スペシャルなイベントが盛りだくさんのクリスマスキャンペーンです☆

POPUP STOREにてオリジナルグッズを販売

開催期間:2024年12月5日(木)〜12月22日(日)

開催場所:本館6F 0% IKEBUKURO

※混雑状況により入店規制や入店整理券を配布

池袋PARCO限定のオリジナルグッズを含む「シナモロール」グッズが集合!

その場で好きなイラストを選んで作れるカスタムトートバッグが販売されるほか、オリジナルカードがプリントできる「カードコネクト」も設置されます。

店内にはフォトスポットも。

今回のポップアップストアに登場するオリジナルグッズの一部を紹介していきます☆

アクリルキーホルダー

種類:全7種

まるでクリスマスオーナメントのようなアクリルキーホルダー。

カラフルな「シナモロール」たちをデザインした、全7種類が展開されます。

トレーディングアクリルスタンド

種類:全7種

キュートなクリスマスリースと7色の「シナモロール」のアクリルスタンド。

プレゼントを渡す姿や「みるく」と一緒に自撮りを楽しむ姿などがプリントされています。

トレーディング缶バッジ

種類:全7種

クリスマスムードを盛り上げてくれる、カラフルな缶バッジ。

カバンなどに付けて、楽しいクリスマスを演出することができます。

好きなイラストを選べるカスタムトートバッグ

実施期間:2024年12月5日(木)〜12月22日(日)

開催場所:本館6F 0% IKEBUKURO

好きなイラストを選んでオリジナルトートバッグが作れます☆

物販コーナーでベースのトートバッグ(税込2,200円)と好きなイラストのシート(各税込660円)を選んでレジにて購入ください。

※トートバッグ1点につき転写可能なシートは3枚までです

※企画内容は予告なく変更となる場合があります

オリジナルカードが作れる「カードコネクト」を設置

料金:[オリジナルガチャ]ホロなし200円、ホロあり400円[ランダムガチャ]200円

実施期間:2024年12月5日(木)〜12月22日(日)

参加方法:期間中「0% IKEBUKURO」内で税込1,100円以上購入された方に時間別整理券が配布されます。※各日上限に達し次第配布終了

開催場所:本館6F 0% IKEBUKURO

「カードコネクト」とコラボした、「シナモロール」のオリジナルフレームが登場。

素材を選んで自分だけのオリジナルカードを作ることができます。

※各日上限に達し次第配布終了

※詳細はキャンペーン特設サイトを確認ください

※企画内容は予告なく変更となる場合あります

シナモロールのグリーティング&撮影会を開催

開催日:2024年12月21日(土)

開催時間:1)14:00〜、2)15:30〜、3)17:00〜 ※各回20分程度

開催場所:本館8F 特設会場

本館8階の特設会場にて「シナモロール」のグリーティングと撮影会を開催。

「シナモロール」との記念撮影やふれあいが楽しめるほか、特別なプロップスも用意されます。

※事前抽選制

参加方法

応募・買上対象期間:2024年12月2日(月)〜12月10日(火)

応募対象:池袋PARCO館内の対象期間内の税込1,200円以上(合算可)購入レシートを持っている方

当選した方のみ参加できる、事前抽選制です。

応募方法は、池袋PARCO公式LINEのトークに表示されるバナーをタップし、メッセージに記載の手順に沿って購入レシートをアップロードするだけです。

※応募には池袋PARCO公式LINEの友だち登録が必要になります

※企画内容は予告なく変更となる場合があります

フォトスポットを4か所に設置!ぬいぐるみ用の撮影スポットも登場

実施期間:2024年12月2日(月)〜12月25日(水)

設置場所:本館6F「0% IKEBUKURO」、本館8F エスカレーター横、本館8F 柱前 特設会場、本館8F エスカレーター裏〈ぬい撮りスポット〉

オリジナルフォトスポットが、館内4カ所に登場。

「シナモロール」といっしょに、かわいい写真がとれます。

手持ちのぬいぐるみなどを置いて撮影ができる「ぬい撮りスポット」も必見です!

シナモロールをさがせ!

実施期間:2024年12月2日(月)〜12月25日(水)

開催場所:池袋PARCO本館

館内に隠れている4色の「シナモロール」を探して、完成したキーワードを池袋PARCO公式LINEのトークに送信すると、オリジナルスマホ壁紙がもらえます☆

期間中、池袋PARCO公式LINEのトークに表示されるバナーをタップして参加してください。

※キャンペーン参加には池袋PARCO公式LINEの友だち登録が必要になります

※企画内容は予告なく変更となる場合があります

ノベルティ「オリジナルショッパー」

対象期間:2024年12月2日(月)〜12月25日(水)

引換期間:2024年12月21日(土)〜12月25日(水)

数量:各日先着200名限定 ※無くなり次第終了

引換場所:本館8F 特設会場

池袋PARCO館内の物販店舗にて税込4,000円以上(合算可)購入方に、各日先着でオリジナルショッパーを1枚プレゼント!

レシートを引換会場にて提示ください。

※一部対象外店舗があります

※詳細はキャンペーン特設サイトを確認ください

※企画内容は予告なく変更となる場合があります

ノベルティ「ホログラムステッカー」

実施期間:2024年12月2日(月)〜12月25日(水)

対象店舗:本館B2F / M2F / 7F〜8F レストラン・カフェ

館内のレストラン・カフェにて税込み1,200円以上利用された方に、各ショップ先着でホログラムステッカーをプレゼント。

「COLORFUL CHRISTMAS PARTY」のメインアートが使用されたかわいいステッカーです。

※無くなり次第終了

※1レシートにつきホログラムステッカー1枚プレゼント

※一部対象外店舗があります

※詳細はキャンペーン特設サイトを確認ください

※企画内容は予告なく変更となる場合があります

カラフルでかわいい「シナモロール」がいっぱいの、楽しいコラボイベント!

池袋パルコと「シナモロール」がコラボしたクリスマスキャンペーン「COLORFUL CHRISTMAS PARTY」は、2024年12月2日(月)から12月25日(水)までの開催です。

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654868

