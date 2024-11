サムスンは縦折りの廉価スマートフォン「Galaxy Z Flip FE」を2025年に発売すると噂されています。それとともに標準モデル「Galaxy Z Flip7」も登場する見通しですが、両機種の搭載チップが分かったと著名リーカーが主張しています。

同社の未発表製品に詳しいJukanlosreve氏は、Galaxy Z Flip FEはサムスン製チップ「Exynos 2400e」を、Galaxy Z Flip7は未発表の「Exynos 2500」を搭載するとXで述べています。

Z Flip FE Exynos 2400e (IPoP)

Z Flip 7 Exynos 2500

There are rumors circulating that the Exynos 2400 might be featured in the Z Flip 7, but I do not agree with this speculation.

