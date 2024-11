SEVENTEEN　SEUNGKWAN直筆サインやフォトスポットも公開！FoRest by Greenfinger

スキンケアブランド「FoRest by Greenfinger」が日本での発売開始を記念して、@cosme OSAKAにて12/11(水)〜12/17(火)の期間限定でPOPUP STOREを開催します。

スキンケアブランド「FoRest by Greenfinger」が日本での発売開始を記念して、@cosme OSAKAにて12/11(水)〜12/17(火)の期間限定でPOPUP STOREを開催。

KJグローバルは、韓国の大手生活用品メーカーである「ユーハン・キンバリー」と正式販売代理店契約を結び、スキンケアブランド「FoRest by Greenfinger」を販売しています。

@cosme OSAKAで行われた10月の期間限定コーナーが好評だったため、12月は規模を広げてPOPUP STOREをオープンします。

開催日程:2024年12月11日(水)〜12月17日(火)

場所 :大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ3F

SEVENTEENのSEUNGKWAN さん

見惚れるほどのつるつるビー玉肌で、ブランドのモデルとして活躍してくださっている人気KPOPグループSEVENTEENのSEUNGKWAN(スングァン)さん。

FoRest by GreenfingerとSEUNGKWAN(スングァン)さんとのコラボグッズを作りました!

韓国のコスメストア「オリーブヤング」でのイベント限定プレゼント商品が日本にも登場!いつでも部屋の中にSEUNGKWAN(スングァン)さんを投影できる「ミニビームキーリング」です。

このミニビームキーリングには、5種類のフィルムが付属されています。

FoRest × SEVENTEEN SEUNGKWAN

■ポップアップストア限定プレゼント企画

「FoRest by Greenfinger」「GREEN FINGER」の商品を2,000円(税込)購入ごとに、ミニビームキーリングを含む8種類の限定グッズが当たるガチャガチャに参加できます!(※特典はなくなり次第終了となります。)

■韓国シェア1位の国民的ベビー&キッズブランド「GREEN FINGER」のスキンケア「GREEN FINGER My kids」シリーズのサンリオエディションも販売します。

■SEUNGKWAN(スングァン)さんフォトスポット

会場にはSEUNGKWAN(スングァン)さんの【直筆サイン】や【等身大パネル】を用意!

※混雑状況に応じて、整理券制または予約制に変更となることがあります。

