「TIGORA(ティゴラ)」より、メリノウール100%使用の「iHEATメリノウールインナー」を、全国のスポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズ、ゴルフ5および公式オンラインストアにて2,999円(税込)で販売中です。

あわせてWEBCMの放送を開始しました。

TIGORA「iHEATメリノウールインナー」

「TIGORA(ティゴラ)」より、メリノウール100%使用の「iHEATメリノウールインナー」を、全国のスポーツデポ、アルペン、アルペンアウトドアーズ、ゴルフ5および公式オンラインストアにて2,999円(税込)で販売中!

あわせてWEBCMの放送を開始しました。

■TIGORA iHEATメリノウールインナー

保温性の高いメリノウール100%使用。

吸湿性に優れ、一年中快適な着心地。

防臭効果の高い天然素材。

iHEATメリノウールインナーは、ウールの中でも保温性が高く、繊維の細かい「メリノ種」の羊からとれる天然素材を使用しています。

メリノウールのランクの中でも高品質なエクストラファインメリノなので、細かい繊維でチクチクしにくく、更に防臭効果にも優れています。

【商品ラインナップ】

●iHEATウール長袖トップス

サイズ:(メンズ)S/M/L/XL/2XL

(レディース)S/M/L/XL

カラー:ブラック

価格 :2,999円(税込)

iHEATウール長袖トップス

●iHEATウールロングタイツ

サイズ:(メンズ)S/M/L/XL/2XL

(レディース)S/M/L/XL

カラー:ブラック

価格 :2,999円(税込)

iHEATウールロングタイツ

●iHEATウールメンズ半袖インナー

(メンズのみ)

サイズ:S/M/L/XL

カラー:ブラック

価格 :2,999円(税込)

iHEATウールメンズ半袖インナー

【販売店情報】

全国のスポーツデポ・アルペン・アルペンアウトドアーズ・ゴルフ5および下記のオンラインストアにて購入できます。

※ゴルフ5ではレディースの取り扱いはございません。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post メリノウール100%使用!TIGORA「iHEATメリノウールインナー」 appeared first on Dtimes.