¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×¼¡²óÍ½¹ð¤Î¿·µ»±ÇÁü¤Ë»ëÄ°¼Ô´¿´î¡ª ¡Ö¥Ç¥ë¥¿¥¨¥ó¥É¤ÎÈ¯Æ°¥Ý¡¼¥º¤¬¸¶ºî¤Þ¤ó¤Þ¤Çµã¤¤½¤¦¡×
¡¡Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢26Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆÃ»£¥ª¥¿¥¯¤Î¹â¹»À¸¡¦¹Ìî·òÂÀ¡ÊÆ£²¬¡Ë¤¬¡¢°Û¼¡¸µ¤«¤éÍè¤¿¥¢¥ª¥¤¡Ê²ÃÆ£¾®²Æ¡Ë¤Î¥É¥ê¥à¥Î¡¼¥È¤Ë¡¢¶õÁÛ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡È¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ¿ÈÇ½ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦SF¥É¥é¥Þ¡£¸¶ºî¤Ï80Ç¯Âå¤Ë¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿·ËÀµÏÂ»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤Ç¡¢À¸ÃÂ40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£
¡¡·òÂÀ¤¿¤Á¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é·àÉô¤ÏÅí»Ò¡Ê¾å¸¶¤¢¤Þ¤Í¡Ë¤ÎÄó°Æ¤Ç±Ç²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î»²²Ã¤ò·è¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÆ±¤Ï±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡ÖÌ´Àï»Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÆÃ»£¤ÎÀ»ÃÏ¡¦´ä½®»³¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡¡»£±Æ½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·òÂÀ¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥ê¥à¥Î¡¼¥È¤ò¤¢¤ë¿ÍÊª¤ËÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Èþ¹È¡ÊµÆÃÏÉ±Æà¡Ë¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£·òÂÀ¤ÏÊÑ¿È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥Î¡¼¥È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊÑ¿È¤Ç¤¤º¡¢µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÆæ¤ÎÀï»Î¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢Ææ¤ÎÀï»Î¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ëÀ¼¤ÎÆæÀï»Î¡×¡ÖÆæ¤ÎÀï»Î¤ÎÀ¼¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¹¤³Ð¤¨¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤¢¤ÎÊý¤À¤è¤Í¡ª¡×¡Ö¤½¤ÎÀ¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤µ¤«¡Ä ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í¡©¡×¡ÖÄÉ²ÃÀï»Î¡© À¼¤Ç¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¹¤ë¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¹¥È¤Î¼¡²óÍ½¹ð¤Ç¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¿·µ»¤é¤·¤±ÇÁü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¼¡²ó¡¢¥Ç¥ë¥¿¥¨¥ó¥ÉÍè¤ë¤Î¤«¡ª¡×¡Ö¥Ç¥ë¥¿¥¨¥ó¥É¤ÎÈ¯Æ°¥Ý¡¼¥º¤¬¸¶ºî¤Þ¤ó¤Þ¤Çµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¤¦¡¢¥¦¥ª¡¼¡¢Íè½µ¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥ë¥¿¥¨¥ó¥É¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤Ã¤²¡¼³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¼¡²ó¡¢¥Ê¥¡¥¹¤È¥Ç¥ë¥¿¡¦¥¨¥ó¥É¤À¡ª ¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£