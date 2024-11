2024年11月26日に国際刑事警察機構(ICPO)が、アフリカの警察機関・AFRIPOLとの約2カ月にわたって行われた共同作戦の結果、ランサムウェアやビジネスメール詐欺、オンライン詐欺などに関与したサイバー犯罪の容疑者1006人を逮捕したことを発表しました。Major cybercrime operation nets 1,006 suspectshttps://www.interpol.int/News-and-Events/News/2024/Major-cybercrime-operation-nets-1-006-suspects

Interpol clamps down on cybercrime and arrests over 1,000 suspects in Africa | AP Newshttps://apnews.com/article/interpol-cybercrime-africa-afripol-fraud-serengeti-trafficking-208111329edd3a1a64faf85cc7c0d2c0「オペレーション・セレンゲティ」と呼ばれる今回の作戦は、2024年アフリカサイバー脅威評価レポートにおいて「顕著な脅威」として特定されているランサムウェアやビジネスメール詐欺、デジタル恐喝、オンライン詐欺の背後にいるサイバー犯罪者を標的としたものです。ICPOのバルデシー・ウルキーザ事務局長は「マルチ商法詐欺から産業規模でのクレジットカード詐欺まで、サイバー犯罪の量と巧妙化は深刻な懸念事項です」と指摘しています。ICPOとAFRIPOLは2024年9月2日〜10月31日までの期間中、アルジェリアやガーナ、ケニア、南アフリカなどアフリカの19カ国でサイバー犯罪者の取り締まりを実施。この結果1006人の容疑者を逮捕したほか、13万4089の悪意のあるインフラストラクチャとネットワークの解体に成功しています。また、今回の作戦ではサイバー犯罪者による被害者の数が3万5000人以上に上ることや、世界中で約1億9300万ドル(約295億円)もの経済的損失が発生していることも明らかになりました。具体的な事例として、ケニアでは860万ドル(約13億円)の被害を出したオンラインクレジットカード詐欺に関与した約20人が逮捕されたほか、セネガルでは1811人の被害者を生んだマルチ商法詐欺の容疑者8人を逮捕し、家宅捜索を実施しています。さらに、アンゴラの捜査官はルアンダでオンラインカジノを運営していた国際犯罪グループのメンバー約150人を逮捕し、グループの解体に成功しています。今回の作戦では、現地の警察機関だけでなくインターネットサービスプロバイダーを含む民間セクターのパートナーも大きな役割を果たしました。ICPOによると、これらのパートナーは情報の共有や分析の支援、24時間体制でのリモートアシスタンスを提供するなど、犯罪活動の阻止に貢献したとのこと。ウルキーザ氏は「オペレーション・セレンゲティは、私たちの協力がどのような成果を生むのかを明らかにしました。今回の容疑者の逮捕だけでも、無数の将来的な被害者を個人的および経済的苦痛から救うことができます。しかし、今回の逮捕が氷山の一角に過ぎないことを認識しています。私たちは今後も世界中のこれらの犯罪グループの取り締まりに努めていきます」と述べています。AFRIPOLのジャレル・チェルバ事務局長は「オペレーション・セレンゲティを通じて、AFRIPOLはアフリカ連合加盟国の法執行機関への支援を大幅に強化しました。私たちはサイバー犯罪の傾向に関する洞察を深め、多くの犯罪者の逮捕に取り組みました。今後は、AIによるマルウェアや高度な攻撃技術など、新たな脅威にも注力していきます」と語っています。2021年〜2023年までの期間中、ICPOによるアフリカでのサイバー犯罪の取り締まりで逮捕されたのはわずか25人でした。ICPOのサイバー犯罪作戦担当アシスタントディレクターであるエンリケ・ヘルナンデス・ゴンザレス氏は「オペレーション・セレンゲティでは、過去数年間のアフリカでの作戦と比較して劇的な成果を残しています。今回の作戦の成功は、参加国が独自に諜報活動を行い、有意義な結果を生み出す能力を強化したことにあります」と報告しました。