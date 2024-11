【ドンキーコング・カントリー】12月11日 オープン予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、12月11日よりオープンする「ドンキーコング・カントリー」のエントランスをメディア向けに公開した。

「ドンキーコング・カントリー」は、任天堂のキャラクターとその世界をテーマにしたエリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」内でオープンする新拡張エリア。「黄金のしんでん」や「ファンキーコングのフライ・アンド・バイ」など、「ドンキーコング」シリーズの世界が再現されている。

11月12日には、「黄金のしんでん」内部や、新アトラクション「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」の外観がメディア向けに公開されたが、今回は「ドンキーコング・カントリー」のエントランスがメディア向けに公開された。トンネルを抜けた先のジャングルを少しだけ見ることができる。

