ゼンハイザー ACCENTUM True Wireless

Sonova Consumer Hearing Japanは27日、ゼンハイザーブランドのイヤフォンなどのウィンターセールを開始。「MOMENTUM True Wireless 4」と「MOMENTUM 4 Wireless」、「ACCENTUM True Wireless」などが低価格になっている。27日に編集部が確認したところ、Amazonブラックフライデーの先行セールでもセール対象に。「ACCENTUM True Wireless」は40% OFFの19,800円となっている。

ウィンターセールの対象モデルと、予定値引き率は以下の通り。

ACCENTUM Wireless 27% ACCETNUM Wireless+BTD 600 29% ACCENTUM True Wireless 38% ACCENTUM Plus Wireless 28% ACCENTUM PLUS Wireless+BTD 600 33% MOMENTUM 4 Wireless 24% MOMENTUM 4 Wireless + BTD 600 24% MOMENTUM True Wireless 4 19% MOMENTUM True Wireless 4 + BTD 600 25% HD 560S 23% HD 560S + マイクケーブル 34% HD 560S + 4.4mmバランスケーブル 45% HD 620S 7% IE 200 18% IE 200 + 4.4mmバランスケーブル 16% IE 200 + マイク付きケーブル 46% IE 300 21% IE 300 + 4.4mmバランスケーブル 40% IE 300 + マイク付きケーブル 39% AMBEO Soundbar Plus 17% AMBEO Soundbar Mini 18% AMBEO Sub 18% HD 600 29% HD 600 + 4.4mmバランスケーブルセット 33% HD 820 16% HD 820 ブラック + HD 820用イヤーパッド 20% HD 800 S 18% HD 800 S + HD800用イヤーパッド 20% HD 650

また、ウィンターセールではないが、現在以下のモデルもセールとなっている。

AMBEO Soundbar Plus 17% AMBEO Soundbar Mini 18% AMBEO Sub 18% HD 600 29% HD 600 + 4.4mmバランスケーブルセット 33% HD 820 16% HD 820 ブラック + HD 820用イヤーパッド 20% HD 800 S 18% HD 800 S + HD800用イヤーパッド 20% HD 650 15% ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください