ソロアーティストとしてデビューすることを発表したのが、ちょうど2020年の11月22日。翌年の3月3日にデビューしてから、一歩一歩しっかりと歩みを進めてきた大西亜玖璃が、思い出の日でもある11月22日(金)に、7thシングル「アウフタクト」の発売を記念したリリースイベントを行った。11月20日にリリースされた「アウフタクト」。タイトル曲は、現在放送中のTVアニメ『精霊幻想記2』のOPテーマとなっている。リリイベは、発売前の11月9日から開催しているのだが、ミニライブを行うのは今回が初。会場となるアーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージには、ペンライトを手にしたファンが多く集まった。

大西亜玖璃 7th シングル「アウフタクト」2024年11月20日(水)発売【初回限定盤】CD+DVD COZC-2128〜9 ¥2,090(税込)【通常盤】CD Only COCC-18230 ¥1,430(税込)<CD収録内容>1. アウフタクトTVアニメ『精霊幻想記2』オープニングテーマ作詞・作曲・編曲:鶴粼輝一2. Fall in you作詞・作曲・編曲:近藤圭一3. アウフタクト(Instrumental)4. Fall in you(Instrumental)<DVD収録内容(初回限定盤のみ)>「アウフタクト」ミュージックビデオ+メイキング映像◆「アウフタクト」先行配信配信サイト一覧:https://agurionishi.lnk.to/auftakt◆配信キャンペーン開催・Xシェアキャンペーン・LINE MUSIC再生回数キャンペーン詳細:https://columbia.jp/onishiaguri/info.html#haishin