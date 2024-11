ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気スポット『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の新エリア『ドンキーコング・カントリー』

2024年12月11日のグランドオープンを前に、エントランスを初公開!

11月27日より先行オープンがスタートしました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』新エリア『ドンキーコング・カントリー』エントランス初公開&先行オープン

開業予定:2024年12月11日/先行オープン:2024年11月27日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『スーパー・ニンテンドー・ワールド』に、第2期エリア拡張として『ドンキーコング・カントリー』が誕生!

「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大な新エリアになっています。

ドンキーコングと仲間たちが暮らす緑豊かなジャングルが広がる新エリアでは、飲食・物販体験や革新的なコースター型のライド・アトラクションなどのテーマパーク体験によって、ドンキーコングの世界を全身で楽しむことができます。

2024年12月11日のグランドオープンに先駆け、11月27日(水)より『ドンキーコング・カントリー』のプレミア先行オープンがスタート。

このプレミア先行オープンは、拡張エリアのグランドオープン前に、「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」をお持ちの方をはじめ、一部の招待ゲストにとって一足早く新エリアを体験できる特別な機会です。

2024年11月27日にアンベールされたエントランスは、「ドンキーコング」シリーズを象徴するアイテムのひとつ、タルをイメージ。

先行オープンに参加するべく集まったゲストたちは、『ドンキーコング・カントリー』エントランスと、その先に続くトンネルを次々と通り抜けて、“アソビの本能が大爆走”するほどのワイルドな大冒険が待ち受けるエリアへと入場していきました。

黄金色のヤシの木が両脇に構えるエントランスの先には、ワクワクの体験が待っています!

新エリア「ドンキーコング・カントリー」は、2024年12月11日開業です。

『ドンキーコング・カントリー』12月11日オープン!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』

© Nintendo

