あの『ロード・オブ・ザ・リング』の<知られざる200年前の物語>を初映画化した映画『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』の公開が近づくなか、これを記念して『ロード・オブ・ザ・リング』3部作のスペシャル・エクステンデッド・エディション、日本初の4DX字幕版での上映がスタート!さっそく映画館で「体験」してきました。

取材協力:ワーナー・ブラザース映画

今回の「体験」場所は、池袋にある「グランドシネマサンシャイン 池袋」さん。JR池袋駅や有楽町線の東池袋駅からも徒歩圏内で、普段筆者もIMAXレーザーで観たい時にたまに利用させてもらっています。鑑賞料金は、特別料金2,800円 + 4DX料金 1,200円。なお、この特別編成は平和島/沼津/ららぽーと沼津/大和郡山/エミフルMASAKI/北島/姶良でも上映されていて、特別料金2,800円 + 4DX料金 1,100円。4DX2D字幕版のみの上映で、上映途中に休憩時間はありません。

名作『ロード・オブ・ザ・リング』とは?

J・R・R・トールキンの傑作原作を基に、ピーター・ジャクソン(監督/共同脚本)によって実写化。映画史にその名を刻んだファンタジー超大作『ロード・オブ・ザ・リング』3部作。その「第1作目」を今回鑑賞しました。当時、アカデミー賞で作品賞を含む合計13部門にノミネート、最多4部門に輝いた名作です。公開当時には映画館になかった4DXという技術で、映画史に残る名作を楽しみます!

4DXとは?

公式サイトの説明によれば、最先端の体感型シアター4DXは、前後左右や上下に動くモーションシートや水や風、香り、フラッシュなどの革新的なスペシャルエフェクトによって映画の様々なシーンと、自分が座っているシートがリアルタイムかつダイナミックに連動するもの。まさしく映画を「観る」から「体感する」ことに変えてしまう、五感を揺さぶる次世代の体感型プレミアムシアターであり、世界各国の映画館に次々と導入され、世界中から熱い注目を集めているものです。

こちらが劇場内の様子。この後4DXを楽しまれるお客さんがたくさん!

体感型シアターならではの装置が付いた座席なので、がっしりした印象があります。

いざ鑑賞!

それでは鑑賞です!『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』の公開を記念して上映される『ロード・オブ・ザ・リング』3部作のスペシャル・エクステンデッド・エディションは、日本初の4DX版での上映。劇場公開版にそれぞれ数十分の未公開シーンを加え再編集した上映となっていました。

4DXは、各シーンとの連動感が醍醐味!

4DXには「モーション(MOTION)」という機能があり、これにより座席の前後上下可動・バイブレーション振動により劇中との連動感がアップ! たとえば空撮シーンでは自分も飛んでいるかのような体験が楽しめて、『ロード・オブ・ザ・リング』のようなファンタジー映画との相性はピッタリだと思いました。写真のように水や風が出て来るエフェクトも。

弓矢から矢が放たれれば風を感じ、火が起これば熱風も。特に香りの噴射は、映画の世界に没入したような感覚になり、4DXで一番面白い機能だと思いました。

ちなみに水はけっこう濡れるので、濡れたくない方は手元にある右側のスイッチで噴射を切れますよ。

映画『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』

2004年の「王の帰還」日本公開から20年の時を経て、『ロード・オブ・ザ・リング』の知られざる200年前の物語を初映画化した映画『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』が、今冬12月27日(金)より劇場公開します。

このハリウッド超大作の監督は、世界中の熱狂的ファンに支持をされている日本アニメーションの第一人者、『東のエデン』『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』で知られる神山健治監督。そして製作総指揮には、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズを手掛けたピーター・ジャクソン、プロデューサーとして同じく全シリーズの脚本を手掛けたフィリッパ・ボウエンが名を連ね、あの〈中つ国〉の世界を再び描きます。4DXの上映の前には、神山監督のビデオメッセージも。

(※劇場によって異なります)

『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』は、12/27(金)吹替/字幕版同時公開 ※一部劇場除く <Dolby Cinema®/Dolby Atmos®/4D/IMAX®>

『ロード・オブ・ザ・リング』スペシャル・エクステンデッド・エディション3部作、気になった方はぜひ劇場へどうぞ。

■上映期間

11/22(金)〜11/28(木)

『ロード・オブ・ザ・リング』スペシャル・エクステンデッド・エディション【4DX2D字幕】

上映時間:3時間28分(208分)

11/29(金)〜12/5(木)

『ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔』スペシャル・エクステンデッド・エディション【4DX2D字幕】

上映時間:3時間44分(224分)

12/6(金)〜12/12(木)

『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』スペシャル・エクステンデッド・エディション【4DX2D字幕】

上映時間:4時間13分(253分)

(執筆者: ときたたかし)