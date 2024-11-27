「名探偵コナン」が表紙を飾る「週刊少年サンデー 53号」本日発売！ 2号連続つながる表紙第1弾巻頭カラーには「廻天のアルバス」が登場
【週刊少年サンデー 2024年53号】
11月27日 発売
価格：380円
11月27日 発売
価格：380円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年53号」を本日11月27日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙には、青山剛昌氏の「名探偵コナン」が登場。シリーズ第2話が掲載されるほか、拡張パック第3弾「黒影の襲来」発売記念コナンTCGカードが付録についている。
巻頭カラーには「廻天のアルバス」（原作：牧彰久氏/作画：箭坪幹氏）、センターカラーには「ストランド」（原作：NUMBER8氏/作画：益子リョウヘイ氏）がそれぞれ掲載される。
少年サンデー53号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) November 26, 2024
・2号連続つながる表紙第1弾!&
拡張パック第3弾[黒影の襲来]発売記念コナンTCGカード付録&特集記事!&
シリーズ第2話!![#名探偵コナン]
・人気御礼巻頭カラー![#廻天のアルバス]
・感情騒然!Cカラー![#ストランド]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/zBhOdl6zV8
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