【週刊少年サンデー 2024年53号】
11月27日 発売
価格：380円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年53号」を本日11月27日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の表紙には、青山剛昌氏の「名探偵コナン」が登場。シリーズ第2話が掲載されるほか、拡張パック第3弾「黒影の襲来」発売記念コナンTCGカードが付録についている。

　巻頭カラーには「廻天のアルバス」（原作：牧彰久氏/作画：箭坪幹氏）、センターカラーには「ストランド」（原作：NUMBER8氏/作画：益子リョウヘイ氏）がそれぞれ掲載される。

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