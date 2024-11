【週刊少年マガジン 2024年52号】11月27日 発売価格:400円

講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2024年52号」を本日11月27日に発売した。価格は400円。表紙と8ページの巻頭グラビアを飾るのは田中美久さん。

巻頭カラーには、最新第8巻と公式イラストブック同時発売を記念して「生徒会にも穴はある!」が巻頭カラー&増ページで登場。QUOカードを抽選で200名にプレゼントする企画も実施される。

また、センターカラーに「ラブフォーティ」が登場。ほかにも、「ブルーロック」、「シャングリラ・フロンティア」などが掲載されている。

なお、「あひるの空」は作者体調不良のため、「戦隊大失格」、「カナン様はあくまでチョロい」、「盤上のオリオン」は作者取材のため休載となっている。

