2024年7月「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」は「さがみ湖MORI MORI」へと生まれ変わった。森の豊かさを名前に込めたこの場所は、相模湖の自然を背景にしたアドベンチャーリゾートとして新たなスタートを切った。そんな、「さがみ湖MORI MORI」の冬の風物詩といえば、関東最大級600万球のイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」。今年で16回目を迎えるこのイベントは、単なるイルミネーションの枠を超えた演出が魅力だ。幻想的な光と音の組み合わせが、広大な敷地と地形を活かし、都心では味わえない特別な時間を提供。2018年から連続で「関東三大イルミネーション」に認定されているなど、その規模と美しさは折り紙付き。11月に開催された「International Illumination Award」では、イルミネーションイベント部門で優秀エンターテインメント賞3位を獲得しており、国内外でそのクオリティが高く評価されている。

「ウェルカム広場」の奥に広がるイルミネーションは圧巻!

今シーズンの「さがみ湖イルミリオン」のコラボパートナーは、大人気サンエックスキャラクターズ

「ウェルカム広場」も鮮やかに彩られる

ピンク色に染まる「光の花畑」は、一面に光の花が広がる人気のスポット

「光の海」は、ブルーに染まる神秘的なゾーン

「虹のリフト」の下をくぐる「光の大トンネル」。360度光に囲まれた眩い空間を散策する

パディントンタウンでもイルミネーションを実施

サンエックスのキャラクターたちが出迎えてくれる「虹のリフト」は、スケールの大きな景色が広がる

サンエックスの人気キャラクターたちが勢ぞろいする「みんなでいっしょにフォトスポット」

山頂エリアの「光のかんらんしゃ」からは、闇の中に浮かび上がるイルミリオン全体を眺めることができる

音楽に合わせた光の演出が楽しめる「サンエックスキャラクターズステージ」

前期と後期で演出が変わる「輝く森の宮殿」も、今回初登場の注目のイルミネーション

「サンエックスキャラクターズ ミートドリアプレート」(1800円)

「リラックマのだらだらプリンアラモード」(1000円)

フードの注文でランダムでもらえる「ランチョンマット」※時期によりデザインが異なる。写真のデザインは2024年11月16日〜2025年1月7日(火)および3月22日(土)〜5月11日(日)

スイーツやドリンクを注文するとランダムでもらえる「コースター」※時期によりデザインが異なる。写真のデザインは2024年11月16日〜2025年1月7日(火)および3月22日(土)〜5月11日(日)

たくさんのコラボグッズが登場!

すみっコぐらしが他のキャラとコラボした「ぶらさげぬいぐるみ」(各1870円)はファン大注目のグッズ

「光るキャンディ」(各750円/全5種)

「光るキャンディ」は、ライトアップされるので、イルミネーションと一緒に撮影してみよう。散策のおすすめグッズ

約500機のドローンが夜空をキャンバスに光の絵を描くドローンショーも開催

バブルアーティストチーム「バブルワークス」によるショーは、シャボン玉が幻想的な空間を創り出す

5つのシールをラリーシートに貼って、オリジナルステッカーをもらおう

そんな「さがみ湖イルミリオン」で今回の目玉となるのは、「リラックマ」や「すみっコぐらし」など、サンエックスの人気キャラクターたちとのコラボレーション!「サンエックスキャラクターズイルミネーション」エリアでは、リラックマやすみっコぐらしをはじめとするキャラクターたちが光の世界で大集合。フォトスポットやスペシャルショーが来場者を迎え、誰もが写真を撮りたくなる夢の空間が広がる。ただ光を観るだけではなく、流れる音やきらめく演出が訪れる人々を物語の中へと引き込んでいく…。開催期間が長いのも特徴で、今年は11月16日〜2025年5月11日(日)までと冬のホリデーシーズンはもちろん、GW明けまで楽しめる!今回は「さがみ湖MORI MORI」となって、はじめて開催されるイルミリオンの魅力を紹介する。■イルミリオン光のスポット見どころエレベータータワーを登ると、イルミリオン光のスポットへ導くように「光の架け橋」が出迎えてくれる。鮮やかなレインボーの光が橋を彩り、訪れた瞬間からイルミリオン光のスポットの非日常の世界へと誘われる。入園ゲートをくぐり抜けた「ウェルカム広場」には、かわいらしい「MORIMORI兄弟」のオブジェが。奥には光り輝くツリーや観覧車を背景にしたフォトスポットが広がる。広場を抜けると「光の花畑」が一面に広がり、ピンク色の光が幻想的な景色を描く。続いて現れる「光の海」は、木々に囲まれた谷に広がるブルーの光が静寂さを際立たせる神秘的な空間だ。そして、全長150メートルの「光の大トンネル」では、360度光に包まれ、不思議な浮遊感さえ覚える演出を体験できる。さらに進むと「光の森」が登場。静けさに包まれたエリアには空からランタンが吊り下げられ、その揺れる光がロマンチックで幻想的な雰囲気を作り出している。遊び心満載の「光の空中アスレチック」では、ネットアスレチックがカラフルな光にライトアップされ、光の中で身体を思いきり動かす楽しみも味わえる。イギリス生まれの人気キャラクター「パディントン ベア(TM)」がテーマの「パディントン タウン」では、街全体が光と音楽に包まれた煌びやかな空間に変身。クリスマスデコレーションが施されたタウン内では、4種類のナイトアトラクションも楽しめる。■リラックマたちが織りなす夢のイルミネーション空間「サンエックスキャラクターズイルミネーション」今シーズンのメイン見どころは山頂エリアの「サンエックスキャラクターズイルミネーション」。リラックマやすみっコぐらし、たれぱんだ、アフロ犬、にゃんにゃんにゃんこ、センチメンタルサーカスといったサンエックスの人気キャラクターたちが勢ぞろい。全長250メートルの「虹のリフト」で山頂に到着すると、キャラクターごとにテーマが異なるイルミネーションスポットが現れる。リラックマのブランコで撮影したり、顔はめパネルで遊んだりと、訪れるだけで楽しい時間を過ごせる。注目は「サンエックスキャラクターズステージ」。キャラクターソング「えびえび Everyday!!」や「ベリーぎゅっとコリラックマ」に合わせて、イルミネーションや映像、ミラーボールが動き出す光のショーだ。企画開発担当の中屋さんは「音楽に合わせて動き出すイルミネーション、映像、ミラーボールなどの光が本物のライブ空間を演出しています。ギャラリーにいるキャラクターがペンライトを持って『推し活』している姿にもぜひご注目ください」と語る。お気に入りのキャラクターと一緒に盛り上がるライブ感をぜひ体感してほしい。■初登場!輝く森の宮殿が奏でる光と音楽のファンタジー「輝く森の宮殿」山麓にある初登場の「輝く森の宮殿」では、高さ15メートルのシンボルツリーを中心に展開されるイルミネーションショーが見られる。企画開発担当の中屋さんは「シンボルツリーを中心にして、森の仲間たちが演奏する音楽会をテーマに、クリスマスソングに合わせた約3分間のショーをお楽しみいただけます。水面には宮殿風イルミネーションとシンボルツリーが映り込み、頭上にはイルミネーションとオーガンジーが飾られているため、没入感あふれる視界いっぱいに広がるイルミネーション演出にどうぞご期待ください」と、その魅力を語る。このショーは毎時00分から10分おきに実施。季節によって異なるテーマが用意されており、2025年1月7日(火)まではクリスマスソング「O Christmas Tree」と「Deck the Halls」が響く「〜聖夜のセレナーデ〜」。そして2025年1月10日(金)から5月11日(日)までは、ヴィヴァルディの「The Four seasons -Spring-」をアレンジした「〜春を彩る音楽会〜」へと移り変わる。一度だけでなく、季節を変えて何度でも訪れたい。■会場だけで楽しめるコラボフードと限定グッズもチェック!イルミネーションを楽しみながら味わう特別なグルメや、散策をさらに盛り上げる限定グッズもさがみ湖イルミリオンの大きな魅力だ。今年も、コラボフードやオリジナルグッズが充実していて、見るだけでなく「食べて」「持ち帰る」楽しみが広がる。イルミネーションが目の前に広がるレストラン「ワイルドダイニング」や「スナックコーナー」では、サンエックスキャラクターをテーマにしたコラボフードが登場。「リラックマのだらだらプリンアラモード」(1000円)や、「すみっコたちのなかよしリボンパスタ」(1700円)など、見た目もかわいく味も楽しめるメニューがそろう。さらに、フードを注文するとランチョンマット、スイーツやドリンクにはコースターがノベルティとして付いてくるのもうれしいポイントだ。ノベルティのデザインは期間ごとに変わり、ランダムで渡される仕組み。訪れるたびにどんなデザインがもらえるのかワクワクする楽しさも魅力のひとつだ。さらに、会場でしか購入できないコラボグッズも多数ラインナップ。今年は「ぶらさげぬいぐるみ」(各1870円※2024年11月29日(金)より発売)が注目の一品。リラックマやすみっコぐらしのキャラクターたちがモチーフとなった限定デザインで、来場者限定の特別アイテムだ。かわいいだけでなく、散策のお供としてバッグにつけたり、写真撮影のアクセントにするのもおすすめ。また、光るペンライトやあたたかいブランケットといったイルミネーションを楽しむための実用的なアイテムも。税込4000円以上購入するとオリジナルペーパーバッグがもらえるキャンペーンも実施しているので、ぜひコラボグッズもチェックしてみよう。■特別な体験が詰まった限定イベントもいっぱい!さがみ湖イルミリオンでは、光と音楽が織りなすイルミネーションだけでなく、特別なショーや参加型イベントも楽しめる。今回は新しい感動を届けるドローンショーや幻想的なナイトバブルショー、さらには謎解き気分で参加できるシールラリーイベントが用意されている。ドローンライトショー夜空をキャンバスにした圧巻のドローンショーは、今年のイルミネーションのハイライトのひとつだ。標高370メートルの山頂エリアから約500機のドローンが一斉に飛び立ち、光り輝く「すみっコぐらし」のキャラクターたちを夜空に描き出す。観覧車や虹のリフト、600万球のイルミネーションが織りなす幻想的な景色とシンクロし、夜空をキャンバスにした光のステージは必見だ。最新テクノロジーを使った光の演出を楽しもう!開催日:2024年11月30日(土)、12月1日(日)、12月7日(土)、12月8日(日)ナイトバブルショー幻想的なシャボン玉が夜空を舞うナイトバブルショーは、バブルアーティストチーム「バブルワークス」による特別な演出だ。音楽に合わせて光の中を舞う無数のシャボン玉が、観る人を夢の中にいるような気分にさせてくれる。シャボン玉の総合演出は、ギネス記録を持つ“シャボン玉おじさん”が監修。プロのバブルアーティストが繰り広げる技術と美しさに、大人も子どもも目を奪われること間違いない。開催日は限られているため、訪問予定に合わせてスケジュールをチェックしておきたい。開催日:2024年12月14日(土)、2025年1月11日(土)、1月12日(日)缶バッジ付きシールラリーイベントさがみ湖MORI MORIで楽しめる「缶バッジ付きシールラリーイベント」(800円)は、サンエックスキャラクターたちが描かれたパネルを探しながらシールを集める参加型のイベント。ヒントをもとに園内に隠されたキャラクターパネルを見つけ出し、ラリーシートにシールを貼っていくというルール。すべてのパネルを見つけると、オリジナルステッカーがもらえる。家族や友人と協力しながらコンプリートしよう。参加型なので子どももより楽しんでイルミネーション巡りができるかも!?■光の世界が待つイルミリオンへ、直行バスで楽々アクセス!「さがみ湖イルミリオン」を訪れるなら、直行バスを利用して快適にアクセスするのがおすすめだ。新宿駅や横浜駅、町田駅、橋本駅など首都圏の主要駅から出発し、乗り換えなしで「さがみ湖MORI MORI」まで直行できる。直行バスは往復のバス乗車券とイルミリオンの入園券がセットになってお得な価格で販売されているため、ぜひチェックしてみて!幻想的な光の世界、温かなグルメ、心踊るショーと多彩な楽しみが詰まった「さがみ湖イルミリオン」。この冬は、その魅力を存分に体験して、心に残るひとときを過ごしに出かけてみよう!取材・文=北村康行(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。