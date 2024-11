11月26日 発表

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #14」を配信し、追加楽曲など各情報の発表した。

「プロセカアカデミー」最多得票曲「花溺れ」などが収録決定

【プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #14】

今回は、3曲の楽曲が順次追加される。

「第24回楽曲コンテスト プロセカNEXT」の採用作品である、ヤマギシコージさんの楽曲「シークレット・シーカー」がバーチャル・シンガーver.での追加となる。

さらに、若手クリエイターの育成・創出を目指した番組「プロセカアカデミー」にて最も票を獲得した楽曲、shikisaiさんの「花溺れ」がVivid BAD SQUADによる歌唱のセカイver.と、バーチャル・シンガーver.で収録される。

3106。さんの「みかぼし」も収録となる。こちらは、バーチャル・シンガーver.の収録となる。

keenoさんによる、25時、ナイトコードで。への書き下ろし楽曲の提供が発表された。さらに、薄塩指数さんによる書き下ろし楽曲がMORE MORE JUMP!に提供されることも合わせて明らかとなった。

ゲーム関連情報を発表!!

今年もクリスマス! クリスマスログインキャンペーンなどが決定

まもなくクリスマスという事で、関連イベントが開催される。まずは、クリスマスログインキャンペーンの開催が決定した。12月24日より12月25日までの間にログインすると「想いのカケラ×100」と「クリスマスケーキ」が贈られる。さらに、昨年のクリスマスにプレゼントされた「[スタンプ]Merry Christmas」もゲットすることができる。

12月24日と12月25日の2日間に「クリスマス2024ライブ」が開催される。このバーチャルライブに参加すると、限定称号を得ることができる。なお、今年のクリスマス衣装の販売は行なわれない。

3種類のキズナランク組み合わせを発表

4周年のアップデートで、すべての組み合わせが一次解放されたキズナランク。3種類のキズナランクの組み合わせが本実装される。今回追加本実装となるのは、以下の3組。

・日野森志歩/白石 杏

・花里みのり/東雲絵名

・小豆沢こはね/鳳 えむ

到達済みのキズランクまでの「称号名」、「ライブ掛け合いボイス」、「スタンプ」などの報酬が受け取り可能となる。

難易度APPENDに2曲追加

難易度APPENDに、「虚ろを扇ぐ」、「カナデトモスソラ」、「ロキ」の3曲が追加となる。

開催されるイベントなど、関連情報も充実

「セカイシンフォニー2025」開催決定!

「セカイシンフォニー2025」の開催が決定した。開催日は2025年6月15日に横浜公演が、11月30日に大阪公演が開催される。

超高難易度楽曲コンテスト「第3回 プロセカULTIMATE」の開催を決定

「第3回 プロセカULTIMATE」の開催が決定した。

「プロセカULTIMATE」は、定期的に開催されている「プロセカNEXT」での楽曲募集とは異なり、「AMARA (大未来電脳)」や「マシンガンポエムドール」のような超高難易度楽曲に特化した不定期開催の公募企画となっている。

難易度目安は「33以上」。採用曲数は最大2曲。

「プロジェクトセカイ Championship 2024 Autumn」本戦は12月8日開催

「プロジェクトセカイ Championship 2024 Autumn powered by ヴァイスシュヴァルツ」の本戦トーナメント表などが発表された。予選を勝ち上がった19名とシード1名による合計20名で準決勝4試合、決勝1試合が行なわれる。なお、本戦の様子は、12月8日18時よりプロセカ公式YouTubeにて配信される。

今回は、準決勝4試合、決勝1試合のすべての試合で「新曲」が使用され、合計5曲の新曲が発表されることになる。

Championshipの開催を記念し、「Championship 2024 Autumnプレミアムプレゼントガチャ」の実施も決定した。大会キービジュアルのミク衣装を使った女性用衣装と、新たにデザインされた男性用衣装が、大会本戦当日の12月8日12時より販売が開始される。衣装デザインは、キービジュアルを担当したアシマさん。

「セカライ4th」物販・協賛エリアの内容などを発表

公開が迫ってきた「セカライ4th」の続報として、物販・協賛エリアに出展されブース内容の一部が発表となった。

さらに、大阪・東京最終日公演のオンライン配信が決定した。大阪最終日の12月15日公演、そして東京最終日の2025年1月26日の昼・夜公演がABEMAにて配信される。配信チケットは各公演3,900円となっており、公演の当日から約2週間、アーカイブとしても楽しむことができる。配信映像は、通常カメラと定点カメラの2種類を切り替えて楽しめる、マルチアングル仕様となっている。

次回の「プロセカ放送局」は「プロセカ放送局 年末大特番」!

次回配信される「プロセカ放送局」は、早くも年末という事で「プロセカ放送局 年末大特番」として12月26日に配信となる。番組では、「マイセカイ」の続報や、劇場版公開直前の続報などが取り上げられるという。出演者は東雲彰人役の今井文也さん、青柳冬弥役の伊東健人さん、天馬 司役の廣瀬大介さん。

「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」受賞作を発表

「第49回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の採用作品が発表となった。

今回のテーマは「スクール」。女性用の採用作品は、ふのこさんの作品「classical school girl」。男性用の採用作品は、まめまめさんの作品「Honor Student」となった。

【女性用受賞作】

ふのこさん受賞コメント「この度は採用していただきありがとうございます。流行りに流されない、正統派な制服を目指してデザインしました。シンプルかつ上品な印象にするため、使う色の数をなるべく抑え、アクセントにゴールドを使用しています。皆さまに少しでも気に入っていただけたら嬉しいです」

【男性用受賞作】

まめまめさん受賞コメント「この度は私のデザインを採用して頂き誠にありがとうございます! 今回のテーマがスクールということで、学生らしいスクールバッグ、アーガイル柄のスクールニット、腕時計、更に丸眼鏡を取り入れたことで“優等生”感を出せたかなと思っています。さりげない熊のぬいぐるみもお気に入りです♪ 大好きな子達にこの衣装を着てもらうのが今から楽しみです♪」

また、佳作の受賞作も発表となった。女性用の佳作受賞作品は、みしろさんの作品「BluefloSchool」、かめのちぐさんの作品「おてんばハイスクール」。男性用の佳作受賞作品は、TKWさんの作品「OTAKATSUGAKU」、杜本さんの作品「Casual uniform」の2作品。

現在、「第25回 一緒に作ろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」と「第50回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の募集がそれぞれ行なわれている。「楽曲コンテストプロセカNEXT」のテーマは「キラキラポップソング」で、「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」は「お花見」がテーマとなっている。

「劇場版プロセカ」のグッズ情報などが明らかに

2025年1月17日公開の「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」の劇場版グッズの情報などが公開された。

【劇場版グッズ用に描き下ろしされたミニキャラ】

Colorful Paletteより、ティザー、メインビジュアル、等身のキャラクターイラストやミニキャラを使用したグッズが発売される。ラインナップは、グリッター缶バッジやePick Card、ポスター、ポストカード、アクスタなどの定番グッズやクッションやBIGタオルなどがずらりと並ぶ。販売は、Colorful Palette Store、各劇場、アニメイトなどで、劇場版公開日の2025年1月17日から販売予定となっている。

「劇場版プロセカ」公開日の1月17日より、上映予定劇場にて劇場公開記念の書き下ろしイラストを使用したオリジナルショッパーやランダムミニクリアファイル1枚付きポップコーンセット、ビジュアルや世界観をモチーフにしたグッズの販売が行なわれる。

これらの商品は、松竹通販サイト「フルービー」でも購入することが可能となっている。さらに、通販限定商品も販売を予定しているという。

12月19日より、セガのプリクラ「GIMMI」でコラボイベントを開催する。撮影中の進行ボイスは星乃一歌が担当! 撮影できるフレームは、ユニットごとに勢ぞろいしており、はじめにユニットを選択すると、そのユニットのメンバーと一緒に撮影できる。撮影の後に使えるスタンプも、撮影したユニットごとにコラボ限定で登場する。

ソニー製、完全ワイヤレスイヤホンとのコラボモデルの予約を受付ている。カラーは4色から、デザインは全26キャラクターから好きな組み合わせを選ぶことができる。このコラボでしか手に入らない描きおろしイラストを使った購入特典も付属。

ソニーストア銀座では、描き下ろしの等身大パネルが現在展示中で、この後大阪・名古屋・福岡天神・札幌でも順次展示される予定。全国5カ所のソニーストア直営店舗ではコラボモデルを実際に試すこともできる。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc.

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.