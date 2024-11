2023年の年明け早々に世界中に衝撃的なニュースが届いた。1月10日にジェフ・ベックが78歳で亡くなったという訃報だった。8回のグラミー賞受賞、2回のロック殿堂入りを果たした「孤高の天才ギタリスト」は、エリック・クラプトン、ジミー・ペイジとともに日本では3大ギタリストと言われて70年代から人気を博したギター・ヒーローだ。5月にはエリック・クラプトンが中心となり、様々な時代のミュージシャンたちと共に英ロイヤル・アルバート・ホールにて追悼の『トリビュート・コンサート』が2日間開催された。彼の訃報に際して多くのミュージシャンたちが哀悼のメッセージを捧げている。そんな中でジョー・ペリーは「究極の6弦錬金術師が独自の世界で魔法を作り出す」と彼のプレイと存在をたたえていた。

■A Tribute to Jeff Beck by Char with HOTEI & Tak Matsumoto featuring The Jeff Beck Band -Rhonda Smith, Anika Nilles, Jimmy Hall & Gary Husband-



出演:Char/布袋寅泰/松本孝弘(B'z)ロンダ・スミス(Bass)/アニカ・ニールズ(Drums)/ジミー・ホール(Vocal)/ゲイリー・ハズバンド(Keyboards)日程:2025年2月11日(火・祝)開場15:30 / 開演16:30会場:有明アリーナ(新橋/豊洲 乗り換え・最寄駅 ゆりかもめ「有明テニスの森」)料金:VIP席 \35,000、S席 \22,000 (全席指定・税込) 未就学児入場不可チケット一般発売:2024年12月21日(土)10:00〜公式ホームページ:https://jeffbeck-tribute-japan.com/お問合せ:キョードー東京 0570-550-799(平日:11時〜18時 土日祝:10時〜18時)[主催]WOWOW / BS 朝日 / ON THE LINE / ZICCA / TOKYO FM / BAY FM / Fm yokohama / NACK5[Official Sponsor]三井不動産[Official Airline]デルタ航空[後援]日刊スポーツ新聞社[企画]ギター・マガジン[協力]ビルボードライブ / キョードー東京 / ホットスタッフ・プロモーション /ワーナーミュージック・ジャパン / ソニー・ミュージックレーベルズ[制作]WOWOW / BS 朝日 / ON THE LINE / ZICCASpecial thanks to Deuce Music ltd for The Estate of Jeff Beck(RIP), Sandra Beck, Colin Newman, and Shon Hartman.