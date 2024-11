MAXWINは、GPSを搭載したヘルメット取付前後ドライブレコーダー「MF-BDVR001G」の予約販売を開始しました。

MAXWIN「MF-BDVR001G」

MAXWINは、GPSを搭載したヘルメット取付前後ドライブレコーダー「MF-BDVR001G」の予約販売を開始。

【予約販売ショップ】

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMZ5NP7N

■GPS搭載ヘルメット取付前後ドライブレコーダー『MF-BDVR001G』

GPS搭載ヘルメット取付ドライブレコーダー

◆自動で電源ONで、撮り逃しをなくす

自動電源ON「スマート感知センサー」

「スマート感知センサー」搭載でカメラ本体をマウントに装着すると、自動的に電源オン/オフします。

録画のうっかり忘れを防ぎます。

◆前後同時録画。

一体型高画質カメラをヘルメットに装着

前後同時録画ドライブレコーダー

200万画素を誇るフロント/リアカメラの録画解像度は広角120°、フルHDです。

ヘルメット装着の撮影角度を考慮したリアカメラ水平-10°のこだわり設計。

◆最大約7時間連続録画

前後同時録画 最大7時間の連続撮影が可能

満充電時、最大約7時間の連続録画に対応する大容量バッテリー(3100mAh)内蔵。

◆上下角度に回転する取付マウント

汎用型マウントなので、簡単に取付けて様々なヘルメットに対応可能です。

また、すぐに取り付け・取り外しできるので本体を持ち運びでき盗難防止にもなります。

◆GPS + オービス警報機能

GPS搭載オービス検知

経路や日付も記録することができるGPS機能を搭載。

またオービス設置場所付近で警報を鳴らし、注意を促します。

スピーカーで音声ガイダンスを聞くことができるので、安全運転が向上します。

◆2.4G Wi-Fi内蔵&専用スマホアプリ

ドライブレコーダーの設定や変更など、離れた場所からコントロール可能。

(最大5メートル)

専用アプリでリアルタイム映像を観ることが可能、さらにいつでも録画の画面角度を調整可能。

また、撮った動画をスマートフォンにダウンロードでき、もしもの時に大切な証拠はすぐさまお持ちの端末に残せます。

◆存在感を十分にアピールする「録画ランプ」

夜間は特に分かりやすい!前後カメラにある録画ランプは録画中に点灯し周囲にドライブレコーダーの存在をアピールできます。

◆IP66レベルの防塵&防水性能

本機はIP66レベル相当の防塵・防水設計で、ゲリラ豪雨でも慌てる必要がありません。

◆全国LED信号機対応

LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整し、全国のLED信号機の点灯状態をしっかりと記録します。

◆傾き動作検知(Gセンサー) 内蔵

搭載したセンサーで転倒や衝撃を検知した場合、自動的に録画中のファイルをロックし、緊急録画専用フォルダに保存します。

大切なデータが上書きされてしまうのを防ぎ、万が一の際にもしっかりと証拠映像を残します。

余分なバッテリー消費を控えるため、3分ほど放置したら、自動的にオフにします。

ヘルメットを持ち上げれば自動でオンに。

ボタン操作でオン/オフを切り替える必要はありません。

◆音声記録可能 (ON/OFF選択可能)

映像と合わせて音声も記録するので、状況確認が明確になります。

風切り音を軽減するマイク用スポンジも付属。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヘルメット取付前後ドライブレコーダーにGPSを搭載!MAXWIN「MF-BDVR001G」 appeared first on Dtimes.