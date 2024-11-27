・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６８．７７ドル（－０．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６２１．３ドル（＋２．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０３８．８セント（＋１７．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３９．５０セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２０．００セント（－４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９８３．５０セント（－２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８８．０２（＋０．５１）

出所：MINKABU PRESS