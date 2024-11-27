２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．７７ドル（－０．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６２１．３ドル（＋２．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３８．８セント（＋１７．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３９．５０セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２０．００セント（－４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８３．５０セント（－２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８８．０２（＋０．５１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．７７ドル（－０．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６２１．３ドル（＋２．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３８．８セント（＋１７．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３９．５０セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２０．００セント（－４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８３．５０セント（－２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８８．０２（＋０．５１）
出所：MINKABU PRESS