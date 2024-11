サザンオールスターズが、3週にわたって歴代オリジナル・アルバム15作品のリマスター音源を配信限定でリリースすることが決定。『熱い胸さわぎ』(1978年)、『10ナンバーズ・からっと』 (1979年)、『タイニイ・バブルス』(1980年)、『ステレオ太陽族』(1981年)、『NUDE MAN』(1982年)の5作品が配信を開始した。リリースに際して、ニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』の特設サイトでは、1978年リリースのデビューアルバム『熱い胸さわぎ』から2015年リリースの『葡萄』まで、各アルバムの楽曲解説ページやスペシャル・ムービーが公開された他、総勢30名のライターとリスナーでサザンを語り尽くすWEBメディア「サザン・タイムズ」がオープンした。

リリース情報

【サザンオールスターズ 歴代オリジナル・アルバム全15作品リマスターver. 配信スケジュール】

※()内はオリジナルリリース日

■2024/11/27 配信リリースタイトル

『熱い胸さわぎ』 (1978年8月25日)

『10ナンバーズ・からっと』 (1979年4月5日)

『タイニイ・バブルス』 (1980年3月21日)

『ステレオ太陽族』 (1981年7月21日)

『NUDE MAN』 (1982年7月21日)

■2024/12/04 配信リリースタイトル

『綺麗』 (1983年7月5日)

『人気者で行こう』 (1984年7月7日)

『KAMAKURA』 (1985年9月14日)

『SOUTHERN ALL STARS』 (1990年1月13日)

『稲村ジェーン (SOUTHERN ALL STARS and ALL STARS)』 (1990年9月1日)

■2024/12/11 配信リリースタイトル

『世に万葉の花が咲くなり』 (1992年9月26日)

『Young Love』 (1996年7月20日)

『さくら』 (1998年10月21日)

『キラーストリート』 (2005年10月5日)

『葡萄』 (2015年3月31日)



【リマスター配信情報】

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_remaster2024

2024年11月27日(水)より順次配信予定。



【サザンオールスターズ 歴代オリジナル・アルバム全15作リマスター配信告知トレーラー】

https://www.youtube.com/@SouthernAllStarsch

ライブ・イベント情報

<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>

1月11日(土)開場16:00 開演17:00

1月12日(日)開場16:00 開演17:00

会場:石川県産業展示館4号館



1月22日(水)開場17:30 開演18:30

1月23日(木)開場17:30 開演18:30

会場:広島サンプラザホール



1月28日(火)開場17:30 開演18:30

1月29日(水)開場17:30 開演18:30

会場:神戸ワールド記念ホール



2月 8日(土)開場15:30 開演17:00

2月 9日(日)開場15:00 開演16:30

会場:さいたまスーパーアリーナ



2月19日(水)開場17:30 開演18:30

2月20日(木)開場17:30 開演18:30

会場:宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ



3月 1日(土)開場16:00 開演17:00

3月 2日(日)開場15:30 開演16:30

会場:あなぶきアリーナ香川



3月15日(土)開場16:00 開演17:00

3月16日(日)開場15:30 開演16:30

会場:沖縄アリーナ



4月 2日(水)開場17:00 開演18:30

4月 3日(木)開場17:00 開演18:30

会場:横浜アリーナ



4月12日(土)開場15:00 開演17:00

4月13日(日)開場15:00 開演17:00

会場:みずほPayPayドーム福岡



4月23日(水)開場16:30 開演18:30

4月24日(木)開場16:30 開演18:30

会場:バンテリンドーム ナゴヤ



5月10日(土)開場15:00 開演17:00

5月11日(日)開場14:00 開演16:00

会場:大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)



5月17日(土)開場15:00 開演17:00

5月18日(日)開場14:00 開演16:00

会場:京セラドーム大阪



5月28日(水)開場16:00 開演18:30

5月29日(木)開場16:00 開演18:30

会場:東京ドーム



■チケット料金 全席指定 11,000円(税込)

※5歳以上要チケット/4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。

サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch/tour

ライブ・イベント情報

イベント名:ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映

上映日時:

12月13日(金) 14:00開演/20:00開演

12月14日(土) 10:00開演/17:00開演

12月15日(日) 10:00開演

12月16日(月) 17:00開演

12月17日(火) 19:00開演

会場:47都道府県210館以上の映画館

協力:ロッキング・オン・ジャパン

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

チケット代:4,000円(税込)

※本イベントから得られる収益の一部は、令和6年能登半島地震、および能登豪雨に係る災害義援金として石川県に寄付されます。チケット受付:

ローソンチケット プレリクエスト受付(抽選) 11月3日(日)昼12:00〜14日(木)23:59

一般発売(先着) 12月9日(月)18:00〜各回開演時間まで販売

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします(映画館でのチケット販売はございません)。

※上映会場・詳細は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映 公式サイト」をご確認ください。 https://liveviewing.jp/sas-rijfes-encore/

当初、今冬リリースとしいた16作目のオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』だが、リリース時期を2025年3月へと変更することとなった。予定よりも後ろ倒しとなったリリースを楽しみに待ってくれているすべての音楽ファンへの感謝を込めて、そして、サザンが歩んできた“オリジナル・アルバムの歩み”を令和現代でも、「アルバムという1つの作品として今一度聴いて楽しんでほしい!!」、という想いのもと、ダウンロード・およびストリーミング配信限定でリリースされる運びとなったのである。今回配信限定でリリースされるリマスター音源は、リリース当初のオリジナル・マスターに限りなく忠実に、2024年の最新マスタリング技術によりアップデートされ、デジタルでの楽しみ方に適したサウンドに磨きがかけられている。往年のファンには新しい発見を、新たにサザンの音楽に触れる方には新鮮な感動を与えるだろう。そして、ニューアルバムリリース&全国ツアー開催にむけて公開された『THANK YOU SO MUCH』特設サイト内には、今回のリマスター配信を受けて、全15作品のアルバムの収録曲や解説をまとめた特設ページが公開。加えて、「サザン・タイムズ」なる参加型WEBメディアもオープン。これまで長きにわたってサザンオールスターズを追ってきたベテラン音楽評論家から新進気鋭の若手ライターまで、総勢30名の音楽ライターが筆を取り、サザンについて語り尽くす。作品ごとに通常のアルバム・レビューに加えて“もしもサザンオールスターズが今年2024年デビューの新人バンドだとしたら...”という設定で書き下ろされるユニークかつ斬新な目線のレビューも順次掲載されていく。また、同サイト内の投稿フォームからは一般のリスナーもレビューを投稿することができるなど、多様な書き手が集まる、みんなで語り合うことのできる独自のWEBメディアとなる。