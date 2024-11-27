Hey! Say! JUMP、新曲「eek!!」MV公開＆全349曲の音楽配信解禁
Hey! Say! JUMPが11月27日に発売した『H+』より、リード曲 「eek!!」のミュージックビデオを公開した。
◆「eek!!」MV
本楽曲は、思わずノリノリになってしまうキャッチーなメロディ＆歌詞とラブリーな振り付けが魅力的なポップチューン。
MVではカラフルなスーツに身を纏い、アメコミ風のポップなセットの前で踊る大人可愛いメンバーの姿はもちろん、カラオケのシーンでは明るく前向きなエネルギーを放つ Hey! Say! JUMP らしいありのままの和気藹々とした雰囲気が映像に収められている。ハートやほっぺに小指をあてる、ラブリーな振り付けにも注目だ。
さらに、『H+』のリリースに合わせ、これまでリリースした349曲全てをサブスク＆ダウンロードで一挙世界配信した。
代表曲「ウィークエンダー」「White Love」「DEAR MY LOVER」をはじめ、 懐かしの「Dreams come true」「真夜中のシャドーボーイ」から、 メンバーも制作に携わり想いを詰めこんだ最新シングル「UMP」まで、 彼らの歌声や表現からもHey! Say! JUMPの軌跡を一気に味わうことができる。『H+』も本日より全曲配信。 カップリング曲やユニット曲はもちろん、Hey! Say! JUMPにそっくりなグループ『せんせーションズ』の楽曲も配信される。
楽曲配信内容
■Hey! Say! JUMP 全シングル(35タイトル 177曲)
Too Shy
Dreams come true
Your Seed / 冒険ライダー
真夜中のシャドーボーイ
瞳のスクリーン
「ありがとう」〜世界のどこにいても〜
OVER
Magic Power
SUPER DELICATE
Come On A My House
Ride With Me
AinoArika / 愛すればもっとハッピーライフ
ウィークエンダー / 明日へのYELL
Chau♯ / 我 I Need You
キミアトラクション
真剣SUNSHINE
Fantastic Time
Give Me Love
OVER THE TOP
Precious Girl / Are You There?
White Love
マエヲムケ
COSMIC☆HUMAN
Lucky-Unlucky / Oh! my darling
愛だけがすべて -What do you want?-
ファンファーレ！
I am / Muah Muah
Last Mermaid...
Your Song
ネガティブファイター
群青ランナウェイ
Sing-along
a r e a / 恋をするんだ / 春玄鳥
DEAR MY LOVER / ウラオモテ
UMP
■ Hey! Say! JUMP 全アルバム(12タイトル 169曲)
JUMP No.1
JUMP WORLD
smart
JUMPing CAR
DEAR.
Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O
SENSE or LOVE
PARADE
Fab! -Music speaks.-
FILMUSIC!
PULL UP!
H+
■Hey! Say! 7(1タイトル 3曲)
Hey! Say!
BON BON
Iをくれ
■せんせーションズ(2タイトル 2曲)
殺せんせーションズ
さよならセンセーション
【配信サービス一覧】
Apple Music、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、 LINE MUSIC、AWA、iTunes Store、レコチョク、mora ほか