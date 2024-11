Hey! Say! JUMPが11月27日に発売した『H+』より、リード曲 「eek!!」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は、思わずノリノリになってしまうキャッチーなメロディ&歌詞とラブリーな振り付けが魅力的なポップチューン。MVではカラフルなスーツに身を纏い、アメコミ風のポップなセットの前で踊る大人可愛いメンバーの姿はもちろん、カラオケのシーンでは明るく前向きなエネルギーを放つ Hey! Say! JUMP らしいありのままの和気藹々とした雰囲気が映像に収められている。ハートやほっぺに小指をあてる、ラブリーな振り付けにも注目だ。

楽曲配信内容



11/27 0:00より各種音楽サービスで順次配信スタート■Hey! Say! JUMP 全シングル(35タイトル 177曲)Too ShyDreams come trueYour Seed / 冒険ライダー真夜中のシャドーボーイ瞳のスクリーン「ありがとう」〜世界のどこにいても〜OVERMagic PowerSUPER DELICATECome On A My HouseRide With MeAinoArika / 愛すればもっとハッピーライフウィークエンダー / 明日へのYELLChau♯ / 我 I Need Youキミアトラクション真剣SUNSHINEFantastic TimeGive Me LoveOVER THE TOPPrecious Girl / Are You There?White LoveマエヲムケCOSMIC☆HUMANLucky-Unlucky / Oh! my darling愛だけがすべて -What do you want?-ファンファーレ!I am / Muah MuahLast Mermaid...Your Songネガティブファイター群青ランナウェイSing-alonga r e a / 恋をするんだ / 春玄鳥DEAR MY LOVER / ウラオモテUMP■ Hey! Say! JUMP 全アルバム(12タイトル 169曲)JUMP No.1JUMP WORLDsmartJUMPing CARDEAR.Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/OSENSE or LOVEPARADEFab! -Music speaks.-FILMUSIC!PULL UP!H+■Hey! Say! 7(1タイトル 3曲)Hey! Say!BON BONIをくれ■せんせーションズ(2タイトル 2曲)殺せんせーションズさよならセンセーション【配信サービス一覧】Apple Music、Amazon Music、Spotify、YouTube Music、 LINE MUSIC、AWA、iTunes Store、レコチョク、mora ほか