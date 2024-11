Hey! Say! JUMP、新曲「eek!!」MV公開！これまでリリースした全349曲の音源配信もスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■カップリング曲やユニット曲はもちろん、Hey! Say! JUMPにそっくりなグループ“せんせーションズ”の楽曲も配信!

Hey! Say! JUMPが、ニューアルバム『H+』(11月27日発売)のリード曲「eek!!」のMVを公開した。

この楽曲は、思わずノリノリになってしまうキャッチーなメロディ&歌詞とラブリー振り付けが魅力的な“最強ポップチューン”。

今回のMVは、カラフルなスーツに身を纏い、アメコミ風のポップなセットの前で踊る大人かわいいメンバーの姿はもちろん、明るく前向きなエネルギーを放つカラオケのシーンなど Hey! Say! JUMPらしい和気藹々とした雰囲気が映像に収められている。メンバーをお手本に、ぜひ真似して踊ってみよう。

そして、今回最も印象的なのは、ハートやほっぺに小指をあてる、ラブリーな振り付け。今回のMVの注目ポイントのひとつであり、TikTokでもメンバーがキュートに踊る姿を観ることがでる。

なお、『H+』初回限定盤2には、「eek!!」のMVに加え、メイキング映像も収録されている。

さらに、ニューアルバム『H+』のリリース日に合わせて、2007年11月14日にCDデビューを果たし、今年結成18年目に突入したHey! Say! JUMPが2023年に配信した初のデジタルEP『P.U!』に続き、11月27日より、これまでリリースした349曲すべてをサブスク&ダウンロード一挙世界配信。

代表曲「ウィークエンダー」「White Love」「DEAR MY LOVER」をはじめ、懐かしの「Dreams come true」「真夜中のシャドーボーイ」から、メンバーも制作に携わり、想いを詰めこんだ最新シングル「UMP」まで、Hey! Say! JUMPの軌跡を一気に味わうことができる。

そして、グループとしてのあらたな挑戦と“Hey! Say! JUMPらしさ”の両方を惜しげもなく楽しむことのできる、同日リリースの最新アルバム『H+』も11月27日より全曲配信。

カップリング曲やユニット曲はもちろん、Hey! Say! JUMPにそっくりなグループ“せんせーションズ”の楽曲も配信される。

リリース情報

2024.11.27 ON SALE

ALBUM『H+』

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0007