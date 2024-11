サザンオールスターズ歴代オリジナルアルバム全15作をリマスター！3週連続で配信限定リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』の特設サイトにて、総勢30名のライターとリスナーでサザンを語り尽くすWEBメディア「サザン・タイムズ」がオープン!

サザンオールスターズが、1978年リリースのデビューアルバム『熱い胸さわぎ』から2015年リリースの『葡萄』まで、歴代オリジナルアルバム全15作品を2024年の最新マスタリング技術によりアップデート。11月27日より3週にわたって配信限定でリリースする。

11月27日には『熱い胸さわぎ』(1978年)、『10ナンバーズ・からっと』 (1979年)、『タイニイ・バブルス』(1980年)、『ステレオ太陽族』(1981年)、『NUDE MAN』(1982年)の5作品が各種ダウンロード&ストリーミングサービスにて配信開始となった。

リリースに際して、ニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』の特設サイトでは、デビューアルバム『熱い胸さわぎ』から2015年リリースの『葡萄』まで、各アルバムの楽曲解説ページやスペシャルムービーが公開された他、総勢30名のライターとリスナーでサザンを語り尽くすWEBメディア「サザン・タイムズ」がオープンした。

作品ごとに通常のアルバムレビューに加えて、“もしもサザンオールスターズが今年2024年デビューの新人バンドだとしたら…”という設定で書き下ろされるユニークかつ斬新な目線のレビューも順次掲載されていく予定。また、同サイト内の投稿フォームからは一般のリスナーもレビューを投稿することができる。

サザンオールスターズは、16作目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を当初“今冬リリース”と告知していただが、制作が進むなかでのさらなる完成度の追求により、リリース時期を来春3月へと変更。

予定よりも後ろ倒しとなったリリースを楽しみに待っているすべての音楽ファンへの感謝を込めて、そして、サザンが歩んできた“オリジナルアルバムの歩み”を令和現代でも、「アルバムというひとつの作品として今一度聴いて楽しんでほしい!!」という想いのもと、今回ダウンロードおよびストリーミング配信限定でリリースされる運びとなった。

■サザンオールスターズ 歴代オリジナルアルバム全15作品リマスターver. 配信スケジュール

※()内はオリジナルリリース日

11月27日配信リリース

『熱い胸さわぎ』 (1978年8月25日)

『10ナンバーズ・からっと』 (1979年4月5日)

『タイニイ・バブルス』 (1980年3月21日)

『ステレオ太陽族』 (1981年7月21日)

『NUDE MAN』 (1982年7月21日)

12月4日配信リリース

『綺麗』 (1983年7月5日)

『人気者で行こう』 (1984年7月7日)

『KAMAKURA』 (1985年9月14日)

『SOUTHERN ALL STARS』 (1990年1月13日)

『稲村ジェーン (SOUTHERN ALL STARS and ALL STARS)』 (1990年9月1日)

12月11日配信リリース

『世に万葉の花が咲くなり』 (1992年9月26日)

『Young Love』 (1996年7月20日)

『さくら』 (1998年10月21日)

『キラーストリート』 (2005年10月5日)

『葡萄』 (2015年3月31日)

リリース情報

2025年3月リリース

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』特設サイト リマスター配信ページ

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_remaster2024

サザン・タイムズ

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_sastimes

サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp