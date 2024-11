8人組グループ・Hey! Say! JUMPが27日、公式YouTubeチャンネルにて、同日発売となるアルバム『H+』に収録されるリード曲「eek!!」のMusic Videoを公開。さらに、サブスクとダウンロードで同グループの楽曲349曲の配信を開始した。「eek!!」は、キャッチーな歌詞とノリノリになれるメロディが特徴の“最強ポップチューン”。ハートや頬に小指をあてるラブリーな振り付けも見どころとなる。Music Videoでは、カラフルなスーツに身をまとい、アメコミ風のPOPなセットの前で踊る、大人可愛いメンバーの姿や、カラオケのシーンで明るく前向きなエネルギーを放つメンバーの和気あいあいとした雰囲気が収められている。

楽曲の配信については、昨年初のDigital EP「P.U!」の配信に続いて27日より、これまでリリースした349曲すべてを解禁。代表曲「ウィークエンダー」「White Love」「DEAR MY LOVER」をはじめ、懐かしの「Dreams come true」「真夜中のシャドーボーイ」から、メンバーも制作に携わり、思いを詰めこんだ最新シングル「UMP」まで、歌声や表現からもHey! Say! JUMPの軌跡を一気に味わうことができる。なお、同日リリースの最新アルバム『H+』も同日より全曲配信となる。■配信楽曲一覧▼Hey! Say! JUMP 全シングル(35タイトル 177曲)Too ShyDreams come trueYour Seed/冒険ライダー真夜中のシャドーボーイ瞳のスクリーン「ありがとう」〜世界のどこにいても〜OVERMagic PowerSUPER DELICATECome On A My HouseRide With MeAinoArika/愛すればもっとハッピーライフウィークエンダー/明日へのYELLChau♯/我 I Need Youキミアトラクション真剣SUNSHINEFantastic TimeGive Me LoveOVER THE TOPPrecious Girl/Are You There?White LoveマエヲムケCOSMIC☆HUMANLucky-Unlucky/Oh! my darling愛だけがすべて-What do you want?-ファンファーレ!I am / Muah MuahLast Mermaid...Your Songネガティブファイター群青ランナウェイSing-alonga r e a/恋をするんだ/春玄鳥DEAR MY LOVER/ウラオモテUMP▼Hey! Say! JUMP全アルバム(12タイトル 169曲)JUMP No.1JUMP WORLDsmartJUMPing CARDEAR.Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/OSENSE or LOVEPARADEFab! -Music speaks.-FILMUSICPULL UP!H+▼Hey! Say! 7(1タイトル 3曲)Hey! Say!BON BONIをくれ▼せんせーションズ(2タイトル 2曲)殺せんせーションズさよならセンセーション