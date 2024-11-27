Hey! Say! JUMP、全349曲サブスク解禁 きょう発売アルバム『H＋』も含む【配信曲リスト】
8人組グループ・Hey! Say! JUMPが27日、公式YouTubeチャンネルにて、同日発売となるアルバム『H＋』に収録されるリード曲「eek!!」のMusic Videoを公開。さらに、サブスクとダウンロードで同グループの楽曲349曲の配信を開始した。
【動画】Hey! Say! JUMP「Donkey Gongs」MV公開
「eek!!」は、キャッチーな歌詞とノリノリになれるメロディが特徴の“最強ポップチューン”。ハートや頬に小指をあてるラブリーな振り付けも見どころとなる。Music Videoでは、カラフルなスーツに身をまとい、アメコミ風のPOPなセットの前で踊る、大人可愛いメンバーの姿や、カラオケのシーンで明るく前向きなエネルギーを放つメンバーの和気あいあいとした雰囲気が収められている。
楽曲の配信については、昨年初のDigital EP「P.U!」の配信に続いて27日より、これまでリリースした349曲すべてを解禁。代表曲「ウィークエンダー」「White Love」「DEAR MY LOVER」をはじめ、懐かしの「Dreams come true」「真夜中のシャドーボーイ」から、メンバーも制作に携わり、思いを詰めこんだ最新シングル「UMP」まで、歌声や表現からもHey! Say! JUMPの軌跡を一気に味わうことができる。
なお、同日リリースの最新アルバム『H＋』も同日より全曲配信となる。
■配信楽曲一覧
▼Hey! Say! JUMP 全シングル（35タイトル 177曲）
Too Shy
Dreams come true
Your Seed／冒険ライダー
真夜中のシャドーボーイ
瞳のスクリーン
「ありがとう」〜世界のどこにいても〜
OVER
Magic Power
SUPER DELICATE
Come On A My House
Ride With Me
AinoArika／愛すればもっとハッピーライフ
ウィークエンダー／明日へのYELL
Chau♯／我 I Need You
キミアトラクション
真剣
SUNSHINE
Fantastic Time
Give Me Love
OVER THE TOP
Precious Girl／Are You There?
White Love
マエヲムケ
COSMIC☆HUMAN
Lucky-Unlucky／Oh! my darling
愛だけがすべて
-What do you want?-
ファンファーレ！
I am / Muah Muah
Last Mermaid...
Your Song
ネガティブファイター
群青ランナウェイ
Sing-along
a r e a／恋をするんだ／春玄鳥
DEAR MY LOVER／ウラオモテ
UMP
▼Hey! Say! JUMP全アルバム（12タイトル 169曲）
JUMP No.1
JUMP WORLD
smart
JUMPing CAR
DEAR.
Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O
SENSE or LOVE
PARADE
Fab! -Music speaks.-
FILMUSIC
PULL UP!
H+
▼Hey! Say! 7（1タイトル 3曲）
Hey! Say!
BON BON
Iをくれ
▼せんせーションズ（2タイトル 2曲）
殺せんせーションズ
さよならセンセーション
【動画】Hey! Say! JUMP「Donkey Gongs」MV公開
「eek!!」は、キャッチーな歌詞とノリノリになれるメロディが特徴の“最強ポップチューン”。ハートや頬に小指をあてるラブリーな振り付けも見どころとなる。Music Videoでは、カラフルなスーツに身をまとい、アメコミ風のPOPなセットの前で踊る、大人可愛いメンバーの姿や、カラオケのシーンで明るく前向きなエネルギーを放つメンバーの和気あいあいとした雰囲気が収められている。
なお、同日リリースの最新アルバム『H＋』も同日より全曲配信となる。
■配信楽曲一覧
▼Hey! Say! JUMP 全シングル（35タイトル 177曲）
Too Shy
Dreams come true
Your Seed／冒険ライダー
真夜中のシャドーボーイ
瞳のスクリーン
「ありがとう」〜世界のどこにいても〜
OVER
Magic Power
SUPER DELICATE
Come On A My House
Ride With Me
AinoArika／愛すればもっとハッピーライフ
ウィークエンダー／明日へのYELL
Chau♯／我 I Need You
キミアトラクション
真剣
SUNSHINE
Fantastic Time
Give Me Love
OVER THE TOP
Precious Girl／Are You There?
White Love
マエヲムケ
COSMIC☆HUMAN
Lucky-Unlucky／Oh! my darling
愛だけがすべて
-What do you want?-
ファンファーレ！
I am / Muah Muah
Last Mermaid...
Your Song
ネガティブファイター
群青ランナウェイ
Sing-along
a r e a／恋をするんだ／春玄鳥
DEAR MY LOVER／ウラオモテ
UMP
▼Hey! Say! JUMP全アルバム（12タイトル 169曲）
JUMP No.1
JUMP WORLD
smart
JUMPing CAR
DEAR.
Hey! Say! JUMP 2007-2017 I/O
SENSE or LOVE
PARADE
Fab! -Music speaks.-
FILMUSIC
PULL UP!
H+
▼Hey! Say! 7（1タイトル 3曲）
Hey! Say!
BON BON
Iをくれ
▼せんせーションズ（2タイトル 2曲）
殺せんせーションズ
さよならセンセーション