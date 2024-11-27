ÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤«¡¢¶âÌÙ¤±¤«¡Ä°ÂÄê¤«¤Ä¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¡ÒÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ó¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¡ÚÅê»ñ¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ¡Û
ËÜµ»ö¤Ï¡¢¤¯¤Ë¤¦¤ßAI¾Ú·ô¡Ø¸·Áª¥³¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢ÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤«¶âÌÙ¤±¤«¡¼ÆüËÜ½é¤ÎÁÈÀ®ÊóÆ»¤â¡¼
ÊÆ¹ñ¤ÎË¡Î§TV¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ù¡½¡½¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¿·¿Í½÷ÀÊÛ¸î»Î¤¬Ë¡Î§»öÌ³½ê¤òÉñÂæ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÊ¾Ù°Æ·ï¤ò½ä¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢À®¸ùÊó½··¿¤ÎÁÊ¾Ù¤ÎºÝ¤Ë»ñ¶â¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÊ¾ÙÅê»ñ²È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£ÁÊ¾ÙÅê»ñ²È¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò¶î»È¤·¤Æ¾¡Î¨¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÁÊ¾Ù¤Ë»ñ¶âÄó¶¡¤¹¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£ÁÊ¾ÙÂç¹ñ¤ÎÊÆ¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ñ¶âÄ´Ã£ÊýË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÊ¾Ù¤¬Åê»ñ²È¤Î¿·¤¿¤ÊÅê»ñÀè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥É¥é¥Þ¤«¤é¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
ÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢ÁÊ¾ÙÅö»ö¼Ô¤ÎÊÒÊý¡Ê¼ç¤Ë¸¶¹ðÂ¦¡Ë¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÇÁÊ¾ÙÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¡¢¾¡ÁÊ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿³Û¤«¤é¥ê¥¿¡¼¥ó¡ÊÅê»ñ¼ý±×¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£ÇÔÁÊ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âÄÌ¾ï¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤ÏÊÝ¸±¤ÇÊÝÁ´¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Ï2024Ç¯2·î11Æü¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÊó¤¸¤¿¡£ÁÊ¾ÙÅö»ö¼Ô¤Ë»ñ¶â»Ù±ç¤·¤Æ¾¡ÁÊ¸å¤Ë¼ý±×¤Î°ìÉô¤òÆÀ¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥º¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¡¢¥°¥ê¡¼»±²¼¤Î¥°¥ê¡¼¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¤Ê¤É¤«¤éÌó9,000Ëü±ß¤òÄ´Ã£¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÁÊ¾Ù¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É³èÍÑ
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿³¤³°»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÈñÍÑ¤Î¤«¤«¤ëÁÊ¾Ù¡¦ÃçºÛ¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤òÂè»°¼Ô¤¬Äó¶¡¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤¬ÁÊ¾ÙÈñÍÑ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Ë¡ÅªÀÁµá¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤»ñ¶âÄ´Ã£¼êÃÊ¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Èæ³ÓÅª¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤òµý¼õ¤Ç¤¤ëÅê»ñÀïÎ¬¤Ëµó¤²¤¿¡£
ÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¡¢ÁÊ¾Ù¤ÇÍË¾¤ÊÎ®¤ì¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëË¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¡¢È½·è¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î±¿Å¾»ñ¶â¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤¿¤À¡¢¶ä¹Ô¤¬¶ÈÀÓ¤äºâÌ³½ôÉ½¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁÊ¾Ù¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤â¸«¹þ¤ó¤Ç»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¤¬´ë¶È¤ËÍ»»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¹½¿Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢Ì±»öÁÊ¾Ù¤ÎÇå½þ³Û¤¬Èó¾ï¤Ë¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥¹¥¡¼¥à¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï ½Ð½ê¡§¤¯¤Ë¤¦¤ßAI¾Ú·ô
ÊÆ¹ñ¤Ç¹â³Û¤ÊÁÊ¾ÙÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¥ï¥±
ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É¹â³Û¤ÊÇå½þ¤¬²Ã³²´ë¶È¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¨È³ÅªÂ»³²Çå½þ¤ÎÀ©ÅÙ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âÍÌ¾¤ÊÊÆ¹ñ¤ÎÄ¨È³ÅªÂ»³²Çå½þ¤ÎºÛÈ½Îã¤È¤·¤Æ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É»ö·ï¤¬¤¢¤ë¡£
1992Ç¯¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤ÇÇ®¡¹¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤¤¡¢¼Ö¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ¨¤Î¾å¤Ë¥«¥Ã¥×¤òºÜ¤»¤Æ°û¤â¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²Ð½ý¤ÇÈéÉæ°Ü¿¢¼ê½Ñ¤ÎÆþ±¡¤È2Ç¯´Ö¤ÎÄÌ±¡¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö·ï¤À¡£
ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÏÅ¶ÊäÇå½þ³Û16Ëü¥É¥ë¡¢Ä¨È³ÅªÂ»³²Çå½þ³Û¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼Çä¾å¹â2Æü´ÖÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë270Ëü¥É¥ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ëÉ¾·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£Èï³²¼ÔÂ¦¤Îµç¾õ¤È²Ã³²¼ÔÂ¦Âç´ë¶È¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¡¢ÇüÂç¤Ê¼ý±×¤¬Çæ¿³°÷¤«¤éÈãÈ½¡¦ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÇÌó3²¯±ß¤Ë¾å¤ë¹â³Û¤ÊÇå½þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ç¤Ï±Ñ¹ñ¤Ç¡¢¶¥ÁèË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ê¥á¥¿¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ô½½²¯¥É¥ë¤Î½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤¬µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¶¥ÁèË¡¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃ¯¤¬¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤òÁÊ¤¨¤ëÁÊ¾Ù¤Î¾ì¹ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¸å¤í¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤Ê¤É¶¥¹çÂ¾¼Ò¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡´ë¶ÈÈëÌ©¤ò³«¼¨¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¸¶¹ð¤ò¤±¤·¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¶âÁ¬Íß¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤ÆÎÑÍý´Ñ¤ò¼º¤¦´í×ü¤â
Á´ÊÆ¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÊÆ¹ñ»ÊË¡¶¨²ñ¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â¤À¤±¤¬ÌÜÅö¤Æ¤ÎÉÔÅöÁÊ¾Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼Ò²ñ¥³¥¹¥È¤ò°ú¤¾å¤²¡¢Ë¡Áâ³¦¤â¶âÁ¬Íß¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤ÆÎÑÍý´Ñ¤ò¼º¤¦¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ï¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Î¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ©Ìó¤ò¤¦¤Þ¤¯Àø¤êÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·ÀÌó¤ò¸ÜµÒ¤È¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈëÌ©¤ÎºÛÈ½»ñÎÁ¤ò¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÄó¶¡¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂ¦¤â¡¢»ñ¶â¤ò½Ð¤¹¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï»ñÎÁ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢¡Æ©ÌÀÀ¤Èµ¬À©¤ÎÀ°È÷¢Íø³²´Ø·¸¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÈ¿±Ç£¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê±¿ÍÑ¤¶¥Áè¤È»Ô¾ì¤Î·òÁ´À¤Ê¤É¡½¡½¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ëµ¬À©¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ²È¤äÁÊ¾ÙÅö»ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑÊý¿Ë¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÌÀ³Î¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢±¿ÍÑ¤¬Å¬ÀÚ¤«¤ò´Æ»ë¤¹¤ëµ¡´Ø¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸øÄ°²ñ¤ä°Õ¸«Êç½¸¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éý¹¤¤Íø³²´Ø·¸¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Åö»ö¼Ô¤ÎÍø±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤áÅ¬ÀÚ¤ÊÀïÎ¬¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë´ÑÅÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡£
ÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢·òÁ´¤Ê»Ô¾ì¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤È¤Î¸øÀµ¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅö¶É¤Ï¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñ¤Ï¡ÖÀøºß¥ê¥¹¥¯¡×¤ËÍ×Ãí°Õ
ÁÊ¾Ù¤Ï»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡£Ë¡¤Î²¼¤Ç¤ÎÊ¿Åù¤Ï¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤ÎÁè¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç¼êÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤È¾®µ¬ÌÏ¤ÊÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤¬ÂåÍý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»ñ¶âÎÏ¤¬¾Úµò½¸¤á¤äÄ´ºº¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£ÁÊ¾Ù¤Ë¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»ñ¶âÎÏ¤ÇÏÂ²ò¤òÁªÂò¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·ÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÊ¾Ù¤ÎÈñÍÑ¤òÏÅ¤¤¤Ä¤ÄË¡ÅªÀÁµá¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡£´ë¶È¤ÏÁÊ¾Ù¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÅ¾²Ç¤·¡¢Ë¡ÅªÀÁµá¸¢¤Î¸½¶â²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
°ìÊý¡¢ÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÁÊ¾Ù¤Î¹ÔÊý¤ä¾¡Î¨¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ¸ú²Ì¤Î¸«¶Ë¤á¤ò¸·¤·¤¯¹Ô¤¤¡¢¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÇÁÊ¾Ù¤Î¥³¥¹¥È¤È²ó¼ý¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤âÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¤ÎÅö»ö¼Ô¡¢ÁÊ¾ÙÅê»ñ²È¤Ê¤ÉÍø³²´Ø·¸¼Ô¤¬¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Á´ÂÎ¤ÎÄ´ÏÂ¡¦¶¨Ä´¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¤µ¤é¤ËÎ®ÄÌ»Ô¾ì¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ºÎ®Æ°À¤¬Ë³¤·¤¤¤¿¤á¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤¬µÞÊÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Åê»ñ²È¤¬¿×Â®¤Ë²òÌó¡¦½þ´Ô¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀøºß¥ê¥¹¥¯¤Ë¤âÃí°Õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
ÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÍøÍÑ»þ¤ËÄù·ë¤µ¤ì¤ë·ÀÌó¤Ï½½Ê¬¤Ë¶ãÌ£¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿³Û¤Î30¡Á40%¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Î3¡Á4ÇÜ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢¹â³Û¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¾Íè¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬ÉáµÚ¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ìò³ä¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÁÊ¾Ù¥Õ¥¡¥ó¥É»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÁ´À¤³¦¡ËÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡ËÍ½Â¬ ½Ð½ê¡§Research Nester
郄¶¶ Ê¸¹Ô
ÃÓÅÄ Í´Èþ
¤¯¤Ë¤¦¤ßAI¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¥×¥í¥À¥¯¥ÈÉô