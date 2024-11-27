ºÛÈ½´±¤Ë£³Ëü£´£°£°£°¿ÍÎ©¸õÊä¡á¸øÁªÀ©Æ³Æþ¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÈ¿È¯¤â¡½¥á¥¥·¥³
¡¡¥á¥¥·¥³À¯ÉÜ¤Ê¤É¤Ï£²£µÆü¡¢ºÛÈ½´±£¸£¸£±¿Í¤òÁª¤ÖÁªµó¤Ë¡¢£³Ëü£´£°£°£°¿Í°Ê¾å¤¬Î©¸õÊäÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£Á£Æ£ÐÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÅÐÏ¿¼Ô¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ÍèÇ¯£¶·î£±Æü¤ËÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Ç¯£¹·î¤ËµÄ²ñ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿ºÛÈ½´±¸øÁªÀ©¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ÊË¡¤¬À¯¼£Åª¤ËÊÐ¸þ¤·¤¿¤ê¡¢ËãÌôÁÈ¿¥¤Ê¤É³°Éô¤«¤é¤Î°µÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÈ¿È¯¤¬³ÈÂç¡£Äê¿ô¤¬£¹¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤¿ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤ÎÁªµó¤Ë¤Ï£´£¸£°¿Í¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢¸½¿¦È½»ö£±£±¿Í¤Î¤¦¤Á£¸¿Í¤¬Î©¸õÊäÅÐÏ¿¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âºÛÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÛÈ½´±¤Î¸øÁªÀ©Æ³Æþ¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¿¥í¥Ú¥¹¥ª¥Ö¥é¥É¡¼¥ëÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢²þ³×¤Ï¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¡ÖÉåÇÔ¤·¤¿¡×»ÊË¡À©ÅÙ¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸å·Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Î©¸õÊäÅÐÏ¿¤¬¡Ö´°Á´¤ÊÀ®¸ù¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Áªµó¤Ï£²ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤ò´Þ¤à¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎºÛÈ½´±¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡£Âè£²ÃÊ³¬¤ÎÁªµó¤Ï¡¢£²£°£²£·Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡