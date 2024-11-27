スロバンvsミラン 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第5節】(Štadión Tehelné pole)
スロバン 2-3(前半1-1)ミラン
<得点者>
[ス]ティグラン・バルセギャン(24分)、N. Marcelli(88分)
[ミ]クリスティアン・プリシッチ(21分)、ラファエル・レオン(68分)、タミー・エイブラハム(71分)
<退場>
[ス]M. Tolić(90分)
<警告>
[ス]M. Tolić2(90分、90分)、K. Bajrič(90分+6)
[ミ]サムエル・チュクウェゼ(54分)、ダビデ・カラブリア(58分)、フィカヨ・トモリ(79分)
観衆:22,500人
スロバン 2-3(前半1-1)ミラン
<得点者>
[ス]ティグラン・バルセギャン(24分)、N. Marcelli(88分)
[ミ]クリスティアン・プリシッチ(21分)、ラファエル・レオン(68分)、タミー・エイブラハム(71分)
<退場>
[ス]M. Tolić(90分)
<警告>
[ス]M. Tolić2(90分、90分)、K. Bajrič(90分+6)
[ミ]サムエル・チュクウェゼ(54分)、ダビデ・カラブリア(58分)、フィカヨ・トモリ(79分)
観衆:22,500人