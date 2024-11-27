27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比160円安の3万8330円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8442円に対しては112円安。出来高は9254枚だった。



TOPIX先物期近は2688ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIX現物終値比1.55ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38330 -160 9254

日経225mini 38325 -160 217397

TOPIX先物 2688 -5.5 10494

JPX日経400先物 24470 -30 792

グロース指数先物 632 -2 233

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

