　27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比160円安の3万8330円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8442円に対しては112円安。出来高は9254枚だった。

　TOPIX先物期近は2688ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIX現物終値比1.55ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38330　　　　　-160　　　　9254
日経225mini 　　　　　　 38325　　　　　-160　　　217397
TOPIX先物 　　　　　　　　2688　　　　　-5.5　　　 10494
JPX日経400先物　　　　　 24470　　　　　 -30　　　　 792
グロース指数先物　　　　　 632　　　　　　-2　　　　 233
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース