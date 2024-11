Snow Man・目黒蓮が主演し、佐野勇斗が共演する劇場版『トリリオンゲーム』の主題歌が、本作のために書き下ろされたSnow Manによる「SBY」に決定。楽曲を使用した激動の予告映像、ゴールド輝くきらびやかな新ポスタービジュアルが解禁された。2023年7月期のTBS系22時枠で放送された連続ドラマ『トリリオンゲーム』。原作は、「マンガ大賞2022」にノミネート、「第69回小学館漫画賞」も受賞した、累計発行部数210万部を突破する小学館「ビッグコミックスペリオール」連載中の人気漫画(原作:稲垣理一郎・作画:池上遼一)。

天性の人たらしで口八丁な“世界を覆すハッタリ男”の通称・ハルと、気弱だが心優しい“凄腕エンジニア”の通称・ガク。正反対の2人がタッグを組み、ゼロから起業し、あらゆることに挑戦。予測不能な作戦で成功を重ね、資金も会社も大きくなった2人のロードマップの続きが、スケールアップしてスクリーンで描かれる。ドラマに引き続き、原作・稲垣理一郎の監修のもと、劇場版は完全オリジナルストーリーが展開。最強バディのハルとガクが次に挑む新事業は、「日本初のカジノリゾート」開発。世界の大富豪たちが集い、一夜にして大金が動く、ロマンと欲望が入り混じる魅惑のカジノリゾートを舞台に、これまで以上に難解な強敵に立ち向かう2人は、果たして1兆ドル(トリリオンダラー)稼いでこの世のすべてを手に入れることができるのか…? ハルとガクがいまだかつてない危険と隣り合わせの世界に飛び込む。主人公・ハルこと天王寺陽(てんのうじ・はる)役に目黒蓮(Snow Man)、ガクこと平学(たいら・まなぶ)役に佐野勇斗、さらに、今田美桜、福本莉子、吉川晃司はじめ、鈴木浩介、津田健次郎、原嘉孝、國村隼らドラマからの豪華キャストが再集結。劇場版キャストとして、石橋凌・シシド・カフカ・田辺誠一も参戦する。主題歌は、劇場版のために書き下ろされたSnow Manによる「SBY」に決定。これまでにも、『おそ松さん』主題歌「ブラザービート」、『わたしの幸せな結婚』主題歌「タペストリー」と映画に寄り添った楽曲で、作品イメージを押し上げてきたSnow Man。今作は7作目の映画主題歌となり、連続ドラマから引き続き、映画主題歌も手掛けるのは、初となる。中毒性のあるメロディーで爽快且つクールな楽曲である連続ドラマの主題歌「Dangerholic」から一転、劇場版主題歌「SBY」は、心に染み渡るようなミディアムバラード。かけがえのない存在となったハルとガクの友情を感じさせ、「トリリオンゲーム」の新たな魅力を引き出してくれる楽曲になっている。目黒は「朝焼けのような、夕暮れのような静けさが、はじまりも終わりも感じさせるミディアムバラードになってます。君がいてくれたからという想いと、これからも一緒に進んでいこうという強い意志を込めた歌詞、壮大なスケール感のサウンドで、聴いた人が前向きな気持ちになってほしいと願いを込めた1曲です」とコメントしている。さらに、主題歌「SBY」を使用した待望の予告映像も到着。ハルとガクが目指す新たな事業「日本初のカジノリゾート」開発。その野望を阻む“世界一のカジノ王”ウルフ(石橋凌)、ウルフと組んでカジノ計画を進めようとする宇喜多(田辺誠一)、そしてカジノ計画を反対する人々…まさに“Who Will Win?”誰が勝つのか、波乱の展開を予感させる。ラモーナ(シシド・カフカ)の言う「あなたが上を目指す以上、いつかはガクを切らなきゃならない時がくる」という不穏な言葉…そして、「君は勝負に負けたんじゃない、金に負けた。よく覚えとけ、金こそが力」というウルフの勝ち誇った声。最強バディのハルとガクに“立ちはだかる最大の試練”に、劇場版主題歌「SBY」がエモーショナルに響く。走って、蹴飛ばして、飛び降りて…長身を生かして躍動するハルのアクションは、大スクリーンで観るべきスリリングな展開を期待させる。さらに、ハルとキリカ(今田美桜)、ガクとリンリン(福本莉子)の関係にも進展が? 正反対の2組の恋愛模様も見どころの一つ。祁答院(吉川晃司)や黒龍(國村隼)は、カジノリゾートをめぐる闘いにどう絡んでくるのか。さらにさらに、銃声音に、涙するガク。トリリオンゲーム社に一体、何が―? ハルとガクの“すべてを懸けた闘いが始まる”怒とうの展開に感情が揺さぶられる。また、新ポスタービジュアルが解禁。タキシード姿のハルがつかもうとする“TRILLION CASINO”のコインは、勝負の行方を暗示しているのか…? 豪華キャストが大集結のゴールド輝くきらびやかなビジュアルが完成した。劇場版『トリリオンゲーム』は、2025年2月14日公開。目黒蓮、村尾嘉昭監督のコメント全文、楽曲情報は以下の通り。<コメント全文>■天王寺陽役:目黒蓮劇場版として帰ってきた「トリリオンゲーム」の主題歌が入った予告映像が解禁されました。ドラマからパワーアップしたアクションも加わり、スケール感もアップしてます!そして、主題歌は劇場版のために書き下ろされたSnow Manが歌う新曲「SBY」です。朝焼けのような、夕暮れのような静けさが、はじまりも終わりも感じさせるミディアムバラードになってます。君がいてくれたからという想いと、これからも一緒に進んでいこうという強い意志を込めた歌詞、壮大なスケール感のサウンドで、聴いた人が前向きな気持ちになってほしいと願いを込めた1曲です。劇場版『トリリオンゲーム』、主題歌の「SBY」共に公開までお楽しみに!■監督・村尾嘉昭「SBY」を初めて聴いた時、“誰か信じられる人と前に進める幸せ”を歌ったとてもいい曲だなと感じました。それは映画のハルとガクにも思えるし、もちろんSnow Manのメンバーのことも頭に浮かびます。ゼロから駆け上がっていくハルとガクの勢いそのままの「Dangerholic」、誰かと何かに挑戦している人に寄り添い、背中を優しく押してくれる「SBY」、この2曲が、映画にさらなる彩りと表情を与えてくれ、感謝しかないです。一度聴くとずっと口ずさんでしまう中毒性もあって、また新しいSnow Manの一面を伺えたような気がします。スクリーンで聴く「SBY」の心への響きを早く皆様にも体験して感動してもらいたいです。■主題歌情報Snow Man楽曲タイトル:SBYLyrics by Takuya HaradaComposed by Erik Lidbom, Takuya HaradaArranged by Erik LidbomStrings:Koichiro Muroya StringsMixed by Yoshiaki Onishi (prime sound studio form)