TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前5時27分に、暴風警報を北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】福岡県・北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市などに発表

福岡、北九州地方の海上では、27日昼前から27日夜遅くまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□暴風警報【発表】
　27日昼前から27日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・響灘
　最大風速　20m/s

■福岡市
□暴風警報【発表】
　27日昼前から27日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・玄界灘
　最大風速　20m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　20m/s

■宗像市
□暴風警報【発表】
　27日昼前から27日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・玄界灘
　最大風速　20m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　20m/s

■古賀市
□暴風警報【発表】
　27日昼前から27日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・玄界灘
　最大風速　20m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　20m/s

■福津市
□暴風警報【発表】
　27日昼前から27日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・玄界灘
　最大風速　20m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　20m/s

■糸島市
□暴風警報【発表】
　27日昼前から27日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・玄界灘
　最大風速　20m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　20m/s

■新宮町
□暴風警報【発表】
　27日昼前から27日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・玄界灘
　最大風速　20m/s
・沖ノ島周辺
　最大風速　20m/s

■芦屋町
□暴風警報【発表】
　27日昼前から27日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・響灘
　最大風速　20m/s

■岡垣町
□暴風警報【発表】
　27日昼前から27日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・響灘
　最大風速　20m/s