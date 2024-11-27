バルセロナvsブレスト スタメン発表
[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 D. Kochen
DF 3 アレックス・バルデ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 36 セルジ・ドミンゲス
DF 39 Andrés Cuenca
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 41 Guille Fernández
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ブレスト]
先発
GK 40 マルコ ビゾット
DF 5 ブレンダン シャルドネ
DF 7 ケニー ララ
DF 22 マサディオ アイダラ
DF 25 J. Le Cardinal
MF 6 エジミウソン・フェルナンデス
MF 8 ユーゴ マニェッティ
MF 45 マーディ カマラ
FW 9 カモリ・ドゥンビア
FW 17 アブダラー シマ
FW 19 リュドビク・アジョルク
控え
GK 30 グレゴワール クデルト
GK 50 N. Jauny
DF 3 A. Ndiaye
DF 23 ジョルダン アマヴィ
MF 10 ロマン・デル・カスティージョ
MF 11 アクセル カンブラン
MF 21 ロマン・フェーブル
MF 26 マティアス ペレイラ ラジェ
MF 28 ジョナス マルタン
FW 14 ママ バルデ
FW 34 イブラヒム・サラー
監督
エリク ロイ
※29:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 31 D. Kochen
DF 3 アレックス・バルデ
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 36 セルジ・ドミンゲス
DF 39 Andrés Cuenca
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 41 Guille Fernández
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ブレスト]
先発
GK 40 マルコ ビゾット
DF 5 ブレンダン シャルドネ
DF 7 ケニー ララ
DF 22 マサディオ アイダラ
DF 25 J. Le Cardinal
MF 6 エジミウソン・フェルナンデス
MF 8 ユーゴ マニェッティ
MF 45 マーディ カマラ
FW 9 カモリ・ドゥンビア
FW 17 アブダラー シマ
FW 19 リュドビク・アジョルク
控え
GK 30 グレゴワール クデルト
GK 50 N. Jauny
DF 3 A. Ndiaye
DF 23 ジョルダン アマヴィ
MF 10 ロマン・デル・カスティージョ
MF 11 アクセル カンブラン
MF 21 ロマン・フェーブル
MF 26 マティアス ペレイラ ラジェ
MF 28 ジョナス マルタン
FW 14 ママ バルデ
FW 34 イブラヒム・サラー
監督
エリク ロイ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります