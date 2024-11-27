スポルティングvsアーセナル スタメン発表
[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](エスタディオ・ジョゼ・アルバラーデ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[スポルティング]
先発
GK 1 フランコ イスラエル
DF 3 ジェレマイア・シント・ジュステ
DF 25 ゴンサロ イナシオ
DF 26 O. Diomande
MF 5 守田英正
MF 10 マーカス エドワーズ
MF 17 フランシスコ・トリンコン
MF 20 M. Araújo
MF 42 モルテン・ヒュルマンド
MF 57 Geovany Quenda
FW 9 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 V. Kovačević
GK 41 ジエゴ カライ
DF 2 マテウス レイス
DF 22 イバン・フレスネダ
DF 47 リカルド エスガイオ
DF 66 Miguel Alves
MF 21 ジェニ
MF 23 ダニエル・ブラガンサ
MF 50 Alexandre Brito
MF 52 João Simões
FW 19 C. Harder
FW 78 Mauro Couto
監督
ペレイラジョアン・ペドロ・ダ・ シルヴァ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
※29:00開始
<出場メンバー>
[スポルティング]
先発
GK 1 フランコ イスラエル
DF 3 ジェレマイア・シント・ジュステ
DF 25 ゴンサロ イナシオ
DF 26 O. Diomande
MF 5 守田英正
MF 10 マーカス エドワーズ
MF 17 フランシスコ・トリンコン
MF 20 M. Araújo
MF 42 モルテン・ヒュルマンド
FW 9 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 V. Kovačević
GK 41 ジエゴ カライ
DF 2 マテウス レイス
DF 22 イバン・フレスネダ
DF 47 リカルド エスガイオ
DF 66 Miguel Alves
MF 21 ジェニ
MF 23 ダニエル・ブラガンサ
MF 50 Alexandre Brito
MF 52 João Simões
FW 19 C. Harder
FW 78 Mauro Couto
監督
ペレイラジョアン・ペドロ・ダ・ シルヴァ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
GK 36 T. Setford
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります