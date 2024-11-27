[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](エスタディオ・ジョゼ・アルバラーデ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[スポルティング]

先発

GK 1 フランコ イスラエル

DF 3 ジェレマイア・シント・ジュステ

DF 25 ゴンサロ イナシオ

DF 26 O. Diomande

MF 5 守田英正

MF 10 マーカス エドワーズ

MF 17 フランシスコ・トリンコン

MF 20 M. Araújo

MF 42 モルテン・ヒュルマンド

MF 57 Geovany Quenda

FW 9 ビクトル・ギェケレシュ

控え

GK 13 V. Kovačević

GK 41 ジエゴ カライ

DF 2 マテウス レイス

DF 22 イバン・フレスネダ

DF 47 リカルド エスガイオ

DF 66 Miguel Alves

MF 21 ジェニ

MF 23 ダニエル・ブラガンサ

MF 50 Alexandre Brito

MF 52 João Simões

FW 19 C. Harder

FW 78 Mauro Couto

監督

ペレイラジョアン・ペドロ・ダ・ シルヴァ

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 32 ネト

GK 36 T. Setford

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 49 M. Lewis-Skelly

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 30 ラヒーム・スターリング

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります