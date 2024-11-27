マンチェスター・Cvsフェイエノールト スタメン発表
[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](エティハド スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 6 ナタン・アケ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 82 リコ・ルイス
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 27 マテウス・ヌネス
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 10 ジャック・グリーリッシュ
FW 47 フィル・フォーデン
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
GK 33 スコット・カーソン
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルベン・ディアス
DF 66 J. Simpson-Pusey
DF 97 ジョシュア ウィルソン=エスブランド
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 56 J. Wright
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 27 A. Milambo
FW 14 Igor Paixão
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 64 I. Ka
DF 3 T. Beelen
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
DF 30 ジョルダン ラトンバ
MF 6 R. Zerrouki
MF 24 G. Zechiël
FW 17 L. Ivanušec
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
FW 49 Z. Redmond
監督
ブライアン プリスケ
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 6 ナタン・アケ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 82 リコ・ルイス
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 27 マテウス・ヌネス
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 10 ジャック・グリーリッシュ
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
GK 33 スコット・カーソン
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 ルベン・ディアス
DF 66 J. Simpson-Pusey
DF 97 ジョシュア ウィルソン=エスブランド
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 56 J. Wright
MF 75 N. O'Reilly
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 18 G. Trauner
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 27 A. Milambo
FW 14 Igor Paixão
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 64 I. Ka
DF 3 T. Beelen
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
DF 30 ジョルダン ラトンバ
MF 6 R. Zerrouki
MF 24 G. Zechiël
FW 17 L. Ivanušec
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
FW 49 Z. Redmond
監督
ブライアン プリスケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります