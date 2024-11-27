[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](エティハド スタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 31 エデルソン・モラエス

DF 6 ナタン・アケ

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 25 マヌエル・アカンジ

DF 82 リコ・ルイス

MF 19 イルカイ・ギュンドアン

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 27 マテウス・ヌネス

FW 9 アーリング・ハーランド

FW 10 ジャック・グリーリッシュ

FW 47 フィル・フォーデン

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

GK 33 スコット・カーソン

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 3 ルベン・ディアス

DF 66 J. Simpson-Pusey

DF 97 ジョシュア ウィルソン=エスブランド

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 56 J. Wright

MF 75 N. O'Reilly

MF 87 ジェームズ・マカティー

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 2 バルト ニューコープ

DF 5 G. Smal

DF 18 G. Trauner

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 4 ファン・インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 27 A. Milambo

FW 14 Igor Paixão

FW 19 J. Carranza

FW 23 A. Hadj Moussa

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 64 I. Ka

DF 3 T. Beelen

DF 15 F. González

DF 20 J. Mitchell

DF 30 ジョルダン ラトンバ

MF 6 R. Zerrouki

MF 24 G. Zechiël

FW 17 L. Ivanušec

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

FW 49 Z. Redmond

監督

ブライアン プリスケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります