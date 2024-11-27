[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](アリアンツ・アレーナ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 レロイ・サネ

MF 11 キングスレイ・コマン

MF 42 ジャマル・ムシアラ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

GK 35 M. Schmitt

DF 15 エリック・ダイアー

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 23 S. Boey

MF 17 マイケル・オリーズ

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ

FW 25 トーマス・ミュラー

FW 39 マティス・テル

監督

ビンセント・コンパニ

[パリSG]

先発

GK 39 M. Safonov

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 5 マルキーニョス

DF 25 ヌーノ・メンデス

DF 51 ウィリアム・パチョ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 17 ビティーニャ

MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

MF 87 João Neves

FW 10 ウスマン・デンベレ

FW 29 ブラッドリー・バルコラ

控え

GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ

GK 80 アルナウ・テナス

DF 35 ルーカス・ベラルド

DF 37 ミラン・シュクリニアル

DF 42 ヨラム・ザゲ

MF 19 イ・ガンイン

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 11 マルコ・アセンシオ

FW 14 デジレ・ドゥエ

FW 23 ランダル・コロ・ムアニ

監督

ルイス・エンリケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります