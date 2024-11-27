バイエルンvsパリSG スタメン発表
[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](アリアンツ・アレーナ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 35 M. Schmitt
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 S. Boey
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
[パリSG]
先発
GK 39 M. Safonov
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 87 João Neves
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
控え
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
GK 80 アルナウ・テナス
DF 35 ルーカス・ベラルド
DF 37 ミラン・シュクリニアル
DF 42 ヨラム・ザゲ
MF 19 イ・ガンイン
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 11 マルコ・アセンシオ
FW 14 デジレ・ドゥエ
FW 23 ランダル・コロ・ムアニ
監督
ルイス・エンリケ
※29:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 42 ジャマル・ムシアラ
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 35 M. Schmitt
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 S. Boey
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
[パリSG]
先発
GK 39 M. Safonov
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 87 João Neves
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
控え
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
GK 80 アルナウ・テナス
DF 35 ルーカス・ベラルド
DF 37 ミラン・シュクリニアル
DF 42 ヨラム・ザゲ
MF 19 イ・ガンイン
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 11 マルコ・アセンシオ
FW 14 デジレ・ドゥエ
FW 23 ランダル・コロ・ムアニ
監督
ルイス・エンリケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります