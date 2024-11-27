[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](Štadión Tehelné pole)

※26:45開始

<出場メンバー>

[スロバン・ブラチスラバ]

先発

GK 71 D. Takáč

DF 2 S. Voet

DF 4 グラム・カシア

DF 12 K. Bajrič

MF 17 J. Medveděv

MF 28 セサール ブラックマン

MF 33 ユライ・クツカ

MF 88 K. Savvidīs

FW 11 ティグラン・バルセギャン

FW 13 ダビド・ストレレツ

FW 93 イジェシ メソコ

控え

GK 31 M. Trnovský

GK 35 A. Hrdina

DF 25 ルカス ・パウシェック

DF 27 M. Vojtko

MF 10 M. Tolić

MF 18 N. Marcelli

MF 20 A. Mustafić

MF 26 A. Gajdoš

MF 37 J. Szöke

MF 77 D. Ihnatenko

FW 21 ロベルト・マク

FW 23 S. Zuberu

監督

ウェイスウラジミール

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 2 ダビデ・カラブリア

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 17 ノア・オカフォー

MF 21 サムエル・チュクウェゼ

MF 29 ユスフ・フォファナ

FW 90 タミー・エイブラハム

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

GK 96 L. Torriani

DF 22 エメルソン

DF 28 マリック・ティアウ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 8 ルベン・ロフタス・チーク

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 10 ラファエル・レオン

FW 73 F. Camarda

監督

パウロ・フォンセカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります