スロバンvsミラン スタメン発表
[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節](Štadión Tehelné pole)
※26:45開始
<出場メンバー>
[スロバン・ブラチスラバ]
先発
GK 71 D. Takáč
DF 2 S. Voet
DF 4 グラム・カシア
DF 12 K. Bajrič
MF 17 J. Medveděv
MF 28 セサール ブラックマン
MF 33 ユライ・クツカ
MF 88 K. Savvidīs
FW 11 ティグラン・バルセギャン
FW 13 ダビド・ストレレツ
FW 93 イジェシ メソコ
控え
GK 31 M. Trnovský
GK 35 A. Hrdina
DF 25 ルカス ・パウシェック
DF 27 M. Vojtko
MF 10 M. Tolić
MF 18 N. Marcelli
MF 20 A. Mustafić
MF 26 A. Gajdoš
MF 37 J. Szöke
MF 77 D. Ihnatenko
FW 21 ロベルト・マク
FW 23 S. Zuberu
監督
ウェイスウラジミール
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 17 ノア・オカフォー
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 73 F. Camarda
監督
パウロ・フォンセカ
※26:45開始
<出場メンバー>
[スロバン・ブラチスラバ]
先発
GK 71 D. Takáč
DF 2 S. Voet
DF 4 グラム・カシア
DF 12 K. Bajrič
MF 17 J. Medveděv
MF 28 セサール ブラックマン
MF 33 ユライ・クツカ
FW 11 ティグラン・バルセギャン
FW 13 ダビド・ストレレツ
FW 93 イジェシ メソコ
控え
GK 31 M. Trnovský
GK 35 A. Hrdina
DF 25 ルカス ・パウシェック
DF 27 M. Vojtko
MF 10 M. Tolić
MF 18 N. Marcelli
MF 20 A. Mustafić
MF 26 A. Gajdoš
MF 37 J. Szöke
MF 77 D. Ihnatenko
FW 21 ロベルト・マク
FW 23 S. Zuberu
監督
ウェイスウラジミール
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 17 ノア・オカフォー
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 73 F. Camarda
監督
パウロ・フォンセカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります