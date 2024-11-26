【各地の震度】石川県輪島市・志賀町で最大震度5弱 東海3県では高山市で震度3 名古屋市で震度2
26日午後10時47分ごろ、石川県輪島市と志賀町で最大震度5弱を観測する地震がありました。東海3県では、岐阜県高山市などで震度3、名古屋市などで震度2を観測しました。各地の震度は以下のとおりです。
地震の規模を示すマグニチュードは6.4、震源の深さは10キロと推定
【岐阜県】「震度3」高山市、飛騨市、下呂市、白川村、瑞穂市、海津市、養老町
「震度2」岐阜市、大垣市、羽島市、各務原市、岐阜山県市、本巣市、郡上市、岐南町、笠松町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、岐阜池田町、北方町、中津川市、可児市
「震度1」関市、美濃市、多治見市、瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、富加町、川辺町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
【愛知県】「震度2」豊橋市、新城市、名古屋千種区、名古屋東区、名古屋北区、名古屋西区、名古屋中村区、名古屋昭和区、名古屋瑞穂区、名古屋熱田区、名古屋中川区、名古屋港区、名古屋守山区、名古屋天白区、一宮市、半田市、春日井市、愛知津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、稲沢市、知多市、知立市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、愛知みよし市、あま市、長久手市、東郷町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、愛知美浜町、武豊町
「震度1」豊川市、蒲郡市、田原市、豊根村、名古屋中区、名古屋緑区、名古屋名東区、岡崎市、瀬戸市、愛知江南市、小牧市、東海市、大府市、豊山町、大口町、東浦町、南知多町、幸田町
【三重県】「震度2」四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、三重朝日町、川越町、津市、松阪市、伊賀市
「震度1」名張市、三重明和町、伊勢市、玉城町、三重紀北町
※上記記事の震源の深さ、マグニチュードは速報値です。気象庁は27日午前0時45分に深さを7km、マグニチュードを6.6に修正しています。