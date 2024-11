【Amazon ブラックフライデー 2024】先行セール:11月27日0時~開催開催期間:11月29日0時~12月6日23時59分

「ファービー」(パープル) F6743

Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2024」先行セールの対象商品に、ハズブロの玩具「ファービー」各種が追加された。セール期間は12月6日23時59分まで。

「ファービー」は、1998年にアメリカで発売され、翌年の1999年に日本でも販売されたハズブロの玩具。声に反応し、一緒に遊ぶおしゃべりペットとして話題となった。

セールでは、600種類以上の音や歌の組み合わせで反応し、日本語での会話やかわいらしい動きも楽しめる「ファービー」や、約5cmのミニサイズで45種類以上の音や歌の組み合わせで反応する「ファービー ファーブレッツ」シリーズから様々な種類がラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

【Amazon.co.jp限定】「ファービー ファーブレッツ」(フィアース & ファビュラス メィメィ&グリーニィミーニィ)G0397

「ファービー ファーブレッツ」(マーメイ) G0401

Furby and all related properties are trademarks of Hasbro. (C)2024 Hasbro. All rights reserved.