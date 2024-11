【Amazon ブラックフライデー 2024】先行セール:11月27日0時~開催期間:11月29日0時~12月6日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2024」先行セールの対象商品に、エンスカイのジグソーパズルや立体パズルが追加された。セール期間は12月6日23時59分まで。

今回セール対象となる商品は、ジブリの「となりのトトロ」「ハウルの動く城」や「ポケットモンスター」、「マインクラフト」、「スパイファミリー」のジグソーパズルのほか、「天空の城ラピュタ」に登場する園丁ロボットの立体パズルなどがセール価格にて販売している。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「208ピース アートクリスタルジグソー となりのトトロ トトロの森便り」

「ポケットモンスター ガラル図鑑 №001~№400 51×73.5cm ジグソーパズル 500ピース」

「MINECRAFT マインクラフト Celebration! 51×73.5cm ジグソーパズル 1000ピース」

「SPY×FAMILY ANYA MEMORIES 38×53cm ジグソーパズル 500ピース」

「天空の城ラピュタ クムクムパズル KM-102 園丁ロボット」

ピース数:208ピースピース数:500ピースピース数:1,000ピースピース数:500ピースパーツ数:23パーツ

(C)Studio Ghibli

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon

(C) 2023 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会