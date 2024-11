【「Seed Project」3作品】11月27日~ コミックシーモアにて先行配信

コンテンツシードとontembaarは、共同で展開する新規コンテンツ事業「Seed Project」より、3作品の連載を本日11月27日0時から開始した。配信は、コミックシーモア先行で行なわれる。

第1弾には縦スクロールマンガのオリジナル作品が登場。一般ジャンルのコミックスレーベル「Aarde Comics」(アールデコミックス)から異世界転生ファンタジーが2作品(「転生インフルエンサーは偏屈魔法使いをバズらせたい」、「悪役お姫様は推しカプを結ばせるのに必死です ~第一章~」)、BLとブロマンスコミックスレーベル「Tone Comics」(トーンコミックス)からは下剋上BL1作品(「カースト逆転 エリート陰キャの執愛」)がラインナップしている。

Aarde Comicsタイトル(異世界転生ファンタジー)

「転生インフルエンサーは偏屈魔法使いをバズらせたい」

配信先:コミックシーモア(先行配信)

□配信ページ

【あらすじ】

インフルエンサーの寧々(ねね)は、理不尽な恨みで刺され意識不明に。目覚めるとそこは、魔法が使える異世界だった!

憧れの魔法を目の当たりにしてはしゃいでいると、不審者として兵士達に捕まりそうに。必死で逃げる寧々を助けたのは、フード姿の美青年・オーウェンだった。

戸惑う寧々にオーウェンは「お前が欲しい」と迫ってきて……!?

貴女をきっと元気にする! ビタミンチャージのラブコメディ?

メインスタッフ(敬称略)

作画:吉近イチ

原案:飯田真弓(ontembaar)

脚本:浅生柚子

制作:ontembaar

「悪役お姫様は推しカプを結ばせるのに必死です ~第一章~

配信先:コミックシーモア(先行配信)

□配信ページ

【あらすじ】

和風ファンタジー乙女ゲーム「恋劇御所」にハマっていた女子高生が、マンホールに落ちて死亡し、その世界の悪役お姫様・胡姫(こひめ)に転生してしまった!

ゲームの主人公・天寧(あまね)とメイン攻略対象・煌大(こうだい)のカプ推しだけど、二人の恋を成就させると胡姫が破滅エンドに!

それを回避しながら二人を結ばせようと奮闘するが、隠し攻略対象も登場し、胡姫にまさかのハーレム展開!?

メインスタッフ(敬称略)

原作:ワタナベミオ

作画:島くらげ

制作:メイシー

Tone Comicsタイトル(下剋上BL)

「カースト逆転 エリート陰キャの執愛」

配信先:コミックシーモア(先行配信)

□配信ページ

【あらすじ】

高校時代はスクールカースト頂点で今はコンビニバイトのユ・ウヨンと、高校時代は目立たない陰キャで今は超エリートのチョン・ドフン。同窓会で再会した2人はひょんなことから同居を始める。正反対な2人。間違いだらけの愛の行方は――。

メインスタッフ(敬称略)

原作:大塚ユキ

作画:Hyen

制作:ユーナ

(C) Seed Project/ontembaar

(C) Seed Project/Mayc

(C) Seed Project/Yu-na