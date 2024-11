宇崎竜童が、デビュー50周年を記念して、自身のレーベルからリリースした14作品を11月27日よりデジタル配信した。

(関連:宇崎竜童、ロックンロールへの夢から開けた50年の変遷 山口百恵とのエピソードや“生死を分けた出来事”も)

宇崎竜童は、ダウン・タウン・ブギウギ・バンド以降もソロ、“宇崎竜童&御堂筋ブルースバンド with 野本有流”、“宇崎竜童・野本有流&御堂筋ブルースバンド with サニーボーイ森脇”、“宇崎竜童・野本有流&御堂筋ブルースバンド”、“宇崎竜童&ひふみレインボー”とさまざまな名義で作品をリリースしており、その作品が新たに2024年リマスタリング音源でデジタル配信される。

すでに11日には、竜童組が当時EPICレーベルからリリースした計11作品のアルバムが、また、20日には東芝EMI(現ユニバーサル ミュージック合同会社)からリリースされた宇崎竜童&RUコネクション with 井上堯之の計16作品がそれぞれ配信リリースされており、5月に配信されたダウン・タウン・ブギウギ・バンドの14作品とともにデジタルで聴くことが可能になった。

なお、宇崎竜童は自身のライブの他、映画、舞台音楽の制作、俳優等で幅広く活動中で、ライブとしては『宇崎竜童デビュー50 周年イヤー メモリアルコンサート Thank you for the music~Our history again~アゲイン』や弾き語りツアーを展開中だ。

(文=リアルサウンド編集部)