26日午後11時52分ごろ、石川県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は石川県西方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、石川県の七尾市、輪島市、羽咋市、志賀町、それに中能登町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□石川県

七尾市 輪島市 羽咋市

志賀町 中能登町

■震度2

□石川県

珠洲市 宝達志水町 穴水町

能登町 かほく市 津幡町



□富山県

富山市 舟橋村 富山朝日町

高岡市 氷見市 小矢部市

射水市



□福井県

福井市



□岐阜県

高山市 白川村

■震度1

□石川県

金沢市 小松市 加賀市

白山市 能美市 野々市市



□富山県

魚津市 滑川市 黒部市

上市町 立山町 入善町

砺波市 南砺市



□福井県

鯖江市 あわら市 越前市

福井坂井市 永平寺町 越前町

敦賀市 小浜市 福井若狭町



□岐阜県

飛騨市



□新潟県

糸魚川市 上越市 長岡市

十日町市 刈羽村



□長野県

諏訪市 木曽町



□滋賀県

長浜市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。