石川県で最大震度3の地震 石川県・七尾市、輪島市、羽咋市、志賀町、中能登町
26日午後11時52分ごろ、石川県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は石川県西方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、石川県の七尾市、輪島市、羽咋市、志賀町、それに中能登町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□石川県
七尾市 輪島市 羽咋市
志賀町 中能登町
■震度2
□石川県
珠洲市 宝達志水町 穴水町
能登町 かほく市 津幡町
□富山県
富山市 舟橋村 富山朝日町
高岡市 氷見市 小矢部市
射水市
□福井県
福井市
□岐阜県
高山市 白川村
■震度1
□石川県
金沢市 小松市 加賀市
白山市 能美市 野々市市
□富山県
魚津市 滑川市 黒部市
上市町 立山町 入善町
砺波市 南砺市
□福井県
鯖江市 あわら市 越前市
福井坂井市 永平寺町 越前町
敦賀市 小浜市 福井若狭町
□岐阜県
飛騨市
□新潟県
糸魚川市 上越市 長岡市
十日町市 刈羽村
□長野県
諏訪市 木曽町
□滋賀県
長浜市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。