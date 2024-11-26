大阪や兵庫、滋賀でも震度3を観測 石川県西方沖を震源とする最大震度5弱の地震 26日午後10時47分
11月26日午後10時47分に、石川県西方沖を震源とするマグニチュード6.4の地震がありました。
この地震で石川県輪島市と志賀町で最大震度5弱を観測しています。
また、東北地方から関東、中部、北陸、近畿、中国、四国地方までの広い範囲で震度1以上を観測しています。
◆滋賀県や大阪府、兵庫県で震度3を観測
近畿各地で観測された震度は以下の通りとなっています。
滋賀県
震度3 彦根市 長浜市 大津市 近江八幡市 野洲市
大阪府
震度3 大東市
震度2 大阪市（都島区 福島区 此花区 西区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 阿倍野区 東住吉区 西成区 淀川区 鶴見区 住之江区 平野区 北区 中央区） 豊中市 池田市 吹田市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 箕面市門真市 摂津市 東大阪市 四條畷市 交野市 島本町 堺市（堺区 中区 西区 南区 北区） 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 河内長野市 和泉市 高石市 忠岡町
震度1 大阪市住吉区 柏原市 豊能町 能勢町 堺市東区 富田林市 松原市 羽曳野市 藤井寺市 泉南市 大阪狭山市 阪南市 熊取町 田尻町 太子町 河南町 千早赤阪村
兵庫県
震度3 豊岡市
震度2 香美町 神戸市東灘区 兵庫区 長田区 北区 中央区 西区 尼崎市 明石市西宮市 芦屋市 伊丹市 加古川市 宝塚市 三木市 高砂市 川西市 小野市 三田市 丹波市 加東市 稲美町 播磨町 姫路市 赤穂市 南あわじ市 淡路市
震度1 養父市 朝来市 新温泉町 神戸市灘区 須磨区 垂水区 西脇市 加西市 丹波篠山市 猪名川町 多可町 相生市 宍粟市 たつの市 福崎町 神河町 上郡町 洲本市
京都府
震度2 福知山市 舞鶴市 宮津市 京丹後市 伊根町 与謝野町 京都市（北区 上京区 中京区 東山区 下京区 南区 右京区 伏見区 山科区 西京区） 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 南丹市 木津川市 大山崎町 久御山町 宇治田原町 精華町 京丹波町
震度1 綾部市 京都市左京区 宇治市 井手町 和束町 南山城村
奈良県
震度2 奈良市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 香芝市 葛城市 川西町 三宅町 田原本町 広陵町
震度1 大和高田市 五條市 御所市 生駒市 宇陀市 山添村 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 河合町 大淀町
和歌山県
震度2 紀の川市 岩出市
震度1 和歌山市 橋本市 有田市 御坊市 かつらぎ町 美浜町 みなべ町 古座川町