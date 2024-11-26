26日午後10時47分ごろ、石川県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は石川県西方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.6と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、石川県の輪島市と志賀町です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□石川県

輪島市 志賀町

■震度4

□石川県

七尾市 珠洲市 羽咋市

宝達志水町 中能登町 穴水町

能登町 加賀市 かほく市

津幡町



□富山県

富山市 高岡市 氷見市

小矢部市 射水市



□福井県

福井市 越前町

■震度3

□石川県

金沢市 小松市 白山市

能美市 野々市市 川北町



□富山県

魚津市 滑川市 黒部市

舟橋村 上市町 立山町

入善町 富山朝日町 砺波市

南砺市



□福井県

大野市 勝山市 鯖江市

あわら市 越前市 福井坂井市

永平寺町 敦賀市 小浜市

高浜町 福井若狭町



□新潟県

糸魚川市 上越市 十日町市



□長野県

長野市 上田市 諏訪市

東御市 御代田町 木曽町



□岐阜県

高山市 飛騨市 下呂市

白川村 瑞穂市 海津市

養老町



□滋賀県

彦根市 長浜市 大津市

近江八幡市 野洲市



□大阪府

大東市



□兵庫県

豊岡市



□鳥取県

鳥取市

■震度2

□福井県

福井池田町 南越前町 福井美浜町

福井おおい町



□新潟県

妙高市 長岡市 三条市

柏崎市 加茂市 見附市

南魚沼市 刈羽村 新潟北区

新潟南区 新潟西区 燕市

阿賀野市 弥彦村 佐渡市



□長野県

中野市 大町市 飯山市

千曲市 長野池田町 松川村

白馬村 小谷村 坂城町

木島平村 信濃町 小川村

飯綱町 栄村 松本市

小諸市 茅野市 塩尻市

佐久市 安曇野市 長野南牧村

軽井沢町 立科町 青木村

下諏訪町 麻績村 生坂村

山形村 朝日村 筑北村

飯田市 伊那市 駒ヶ根市

辰野町 箕輪町 飯島町

宮田村 松川町 長野高森町

下條村 泰阜村 上松町

木祖村 王滝村



□岐阜県

岐阜市 大垣市 羽島市

各務原市 岐阜山県市 本巣市

郡上市 岐南町 笠松町

垂井町 関ケ原町 神戸町

輪之内町 安八町 揖斐川町

大野町 岐阜池田町 北方町

中津川市 可児市



□滋賀県

高島市 多賀町 草津市

守山市 栗東市 甲賀市

湖南市 東近江市 滋賀日野町



□大阪府

大阪都島区 大阪福島区 大阪此花区

大阪西区 大阪港区 大阪大正区

大阪天王寺区 大阪浪速区 大阪西淀川区

大阪東淀川区 大阪東成区 大阪生野区

大阪旭区 大阪城東区 大阪阿倍野区

大阪東住吉区 大阪西成区 大阪淀川区

大阪鶴見区 大阪住之江区 大阪平野区

大阪北区 大阪中央区 豊中市

池田市 吹田市 高槻市

守口市 枚方市 茨木市

八尾市 寝屋川市 箕面市

門真市 摂津市 東大阪市

四條畷市 交野市 島本町

大阪堺市堺区 大阪堺市中区 大阪堺市西区

大阪堺市南区 大阪堺市北区 岸和田市

泉大津市 貝塚市 泉佐野市

河内長野市 大阪和泉市 高石市

忠岡町



□兵庫県

兵庫香美町 神戸東灘区 神戸兵庫区

神戸長田区 神戸北区 神戸中央区

神戸西区 尼崎市 明石市

西宮市 芦屋市 伊丹市

加古川市 宝塚市 三木市

高砂市 川西市 小野市

三田市 丹波市 加東市

兵庫稲美町 播磨町 姫路市

赤穂市 南あわじ市 淡路市



□鳥取県

湯梨浜町 北栄町 米子市

境港市



□福島県

只見町



□群馬県

嬬恋村



□山梨県

甲府市 南アルプス市 中央市

富士川町 忍野村



□静岡県

富士市 焼津市 牧之原市

袋井市 菊川市



□愛知県

豊橋市 新城市 名古屋千種区

名古屋東区 名古屋北区 名古屋西区

名古屋中村区 名古屋昭和区 名古屋瑞穂区

名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋港区

名古屋守山区 名古屋天白区 一宮市

半田市 春日井市 愛知津島市

碧南市 刈谷市 豊田市

安城市 西尾市 犬山市

常滑市 稲沢市 知多市

知立市 尾張旭市 岩倉市

豊明市 日進市 愛西市

清須市 北名古屋市 弥富市

愛知みよし市 あま市 長久手市

東郷町 扶桑町 大治町

蟹江町 飛島村 阿久比町

愛知美浜町 武豊町



□三重県

四日市市 桑名市 鈴鹿市

亀山市 いなべ市 木曽岬町

東員町 菰野町 三重朝日町

川越町 津市 松阪市

伊賀市



□京都府

福知山市 舞鶴市 宮津市

京丹後市 伊根町 与謝野町

京都北区 京都上京区 京都中京区

京都東山区 京都下京区 京都南区

京都右京区 京都伏見区 京都山科区

京都西京区 亀岡市 城陽市

向日市 長岡京市 八幡市

京田辺市 南丹市 木津川市

大山崎町 久御山町 宇治田原町

精華町 京丹波町



□奈良県

奈良市 大和郡山市 天理市

橿原市 桜井市 香芝市

葛城市 奈良川西町 三宅町

田原本町 広陵町



□和歌山県

紀の川市 岩出市



□島根県

出雲市 安来市 大田市



□岡山県

真庭市 岡山南区 赤磐市



□広島県

呉市



□徳島県

美馬市 徳島三好市 藍住町



□香川県

坂出市

■震度1

□新潟県

小千谷市 魚沼市 田上町

出雲崎町 津南町 新潟東区

新潟中央区 新潟江南区 新潟秋葉区

新潟西蒲区 新発田市 村上市

五泉市 聖籠町 阿賀町



□長野県

須坂市 小布施町 野沢温泉村

岡谷市 小海町 佐久穂町

長和町 富士見町 原村

南箕輪村 中川村 阿南町

阿智村 平谷村 根羽村

天龍村 喬木村 豊丘村

大鹿村 南木曽町 大桑村



□岐阜県

関市 美濃市 多治見市

瑞浪市 恵那市 美濃加茂市

土岐市 富加町 川辺町

八百津町 白川町 東白川村

御嵩町



□大阪府

大阪住吉区 柏原市 豊能町

能勢町 大阪堺市東区 富田林市

松原市 羽曳野市 藤井寺市

泉南市 大阪狭山市 阪南市

熊取町 田尻町 大阪太子町

河南町 千早赤阪村



□兵庫県

養父市 朝来市 新温泉町

神戸灘区 神戸須磨区 神戸垂水区

西脇市 加西市 丹波篠山市

猪名川町 多可町 相生市

宍粟市 たつの市 福崎町

兵庫神河町 上郡町 洲本市



□鳥取県

岩美町 鳥取若桜町 智頭町

八頭町 倉吉市 三朝町

琴浦町 日吉津村 大山町

鳥取南部町 伯耆町



□福島県

南会津町 西会津町



□群馬県

沼田市 前橋市 高崎市

渋川市 安中市



□山梨県

韮崎市 山梨北杜市 甲斐市

笛吹市 市川三郷町 身延町

昭和町 富士吉田市 山中湖村

富士河口湖町



□静岡県

沼津市 三島市 富士宮市

御殿場市 静岡清水町 小山町

静岡葵区 静岡駿河区 静岡清水区

島田市 藤枝市 川根本町

浜松中央区 浜松浜名区 浜松天竜区

磐田市 掛川市 湖西市

御前崎市 伊豆市 伊豆の国市

松崎町 西伊豆町



□愛知県

豊川市 蒲郡市 田原市

豊根村 名古屋中区 名古屋緑区

名古屋名東区 岡崎市 瀬戸市

愛知江南市 小牧市 東海市

大府市 豊山町 大口町

東浦町 南知多町 幸田町



□三重県

名張市 三重明和町 伊勢市

玉城町 三重紀北町



□京都府

綾部市 京都左京区 宇治市

井手町 和束町 南山城村



□奈良県

大和高田市 五條市 御所市

生駒市 宇陀市 山添村

平群町 三郷町 斑鳩町

安堵町 高取町 明日香村

上牧町 王寺町 河合町

大淀町



□和歌山県

和歌山市 橋本市 有田市

御坊市 かつらぎ町 和歌山美浜町

みなべ町 古座川町



□島根県

松江市 海士町 隠岐の島町



□岡山県

津山市 鏡野町 岡山中区

岡山東区 倉敷市 笠岡市

備前市 瀬戸内市 浅口市

和気町 早島町 里庄町



□広島県

竹原市 江田島市 府中町



□徳島県

徳島市 鳴門市 吉野川市

阿波市



□香川県

観音寺市 多度津町 高松市

東かがわ市 土庄町



□宮城県

丸森町



□秋田県

大仙市



□山形県

酒田市 中山町 南陽市

山形川西町 山形小国町 白鷹町

飯豊町



□埼玉県

加須市 久喜市 春日部市

川島町



□東京都

東京江東区



□神奈川県

横浜旭区 川崎川崎区 川崎幸区

川崎宮前区 川崎麻生区 茅ヶ崎市



□愛媛県

今治市 四国中央市



□高知県

安芸市 高知市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。