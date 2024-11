強い意志を感じる…!? YouTubeチャンネル「Lucy and Stitch」では、番犬ならぬ“番猫”が愛くるしいしぐさと鉄壁の守りを見せる様子が配信され、動画のコメント欄には「とても優秀な番猫だ」「私の貴重品も守ってほしい!」の声が続出しました。

飼い主が手を伸ばそうとすると…

注目を集めたのは「No need for guard dogs when you have guard cats」という動画。

お札やスマートフォンが置かれたスツールに陣取る白黒猫「ステッチ」の視線の先には、もう一匹のキジトラ猫「ルーシー」がいます。ステッチがひと鳴きすると、ルーシーにバトンタッチしました。

ステッチにお金を守る役目を頼まれたのでしょうか。スツールに座るやいなや、姿勢を低くしてお札を守るルーシーの姿は立派なガードマンそのもの。飼い主が手を伸ばそうとすると、「お金は絶対に渡さニャイ!」と言わんばかりに牙をむいて威嚇します。それでもお札に手を伸ばすと、ついには飼い主の手であろうとガブリ! 鉄壁すぎるガードに、飼い主も思わず笑い声を漏らしていました。

ルーシーの“番猫”ぶりは、伸びてきた手にただかみつくだけではありません。じっと動かずにうなり声を上げ、お札に伸びる手を跳ね返します。眼光鋭くにらみを利かせる表情には、訓練された番犬も顔負けかも…?

大事なお札を守り抜いた後のルーシーの表情は、なんだかとっても誇らしそう。一仕事を終えて、やれやれといった様子でスツールを降りて去っていき……という展開です。

動画の視聴者からは「怒っている表情もかわいい!」「とても素晴らしいガードマン猫たちだね」といった称賛のコメントが寄せられていました。動画を見て、勇敢な“番猫”の姿に癒やされてみてはいかがでしょうか?