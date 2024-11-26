26日午後10時47分頃、石川県西方沖を震源とするマグニチュード6.4の地震が発生し、石川県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

26日午後10時47分頃、石川県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は石川県西方沖(北緯37.0度、東経136.5度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】

◆石川県

輪島市 志賀町



【震度4】

◆富山県

富山市 高岡市 氷見市 小矢部市 射水市



◆石川県

七尾市 珠洲市 羽咋市 宝達志水町 中能登町 穴水町 能登町 加賀市 かほく市 津幡町



◆福井県

福井市 越前町



【震度3】

◆新潟県

糸魚川市 上越市 十日町市



◆富山県

魚津市 滑川市 黒部市 舟橋村 上市町 立山町 入善町 富山朝日町 砺波市 南砺市



◆石川県

金沢市 小松市 白山市 能美市 野々市市 川北町



◆福井県

大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 福井坂井市 永平寺町 敦賀市 小浜市 高浜町 福井若狭町



◆長野県

長野市 上田市 諏訪市 東御市 御代田町 木曽町



◆岐阜県

高山市 飛騨市 下呂市 白川村 瑞穂市 海津市 養老町



◆滋賀県

彦根市 長浜市 大津市 近江八幡市 野洲市



◆大阪府

大東市



◆兵庫県

豊岡市



◆鳥取県

鳥取市