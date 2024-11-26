26日午後10時47分頃、石川県西方沖を震源とするマグニチュード6.4の地震が発生し、石川県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

26日午後10時47分頃、石川県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は石川県西方沖(北緯37.0度、東経136.5度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】
◆石川県
輪島市　志賀町

【震度4】
◆富山県
富山市　高岡市　氷見市　小矢部市　射水市

◆石川県
七尾市　珠洲市　羽咋市　宝達志水町　中能登町　穴水町　能登町　加賀市　かほく市　津幡町

◆福井県
福井市　越前町

【震度3】
◆新潟県
糸魚川市　上越市　十日町市

◆富山県
魚津市　滑川市　黒部市　舟橋村　上市町　立山町　入善町　富山朝日町　砺波市　南砺市

◆石川県
金沢市　小松市　白山市　能美市　野々市市　川北町

◆福井県
大野市　勝山市　鯖江市　あわら市　越前市　福井坂井市　永平寺町　敦賀市　小浜市　高浜町　福井若狭町

◆長野県
長野市　上田市　諏訪市　東御市　御代田町　木曽町

◆岐阜県
高山市　飛騨市　下呂市　白川村　瑞穂市　海津市　養老町

◆滋賀県
彦根市　長浜市　大津市　近江八幡市　野洲市

◆大阪府
大東市

◆兵庫県
豊岡市

◆鳥取県
鳥取市