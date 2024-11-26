気象庁によりますと26日午後10時47分ごろ、地震がありました。

この地震によって日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配はありません。

震度5弱を観測したのは、輪島市、志賀町、

震度4を観測したのは、富山市、高岡市、氷見市、小矢部市、射水市、七尾市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、津幡町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町、福井市、越前町、

震度3を観測したのは、十日町市、糸魚川市、上越市、魚津市、滑川市、黒部市、砺波市、南砺市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、富山朝日町、金沢市、小松市、白山市、能美市、野々市市、川北町、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、高浜町、福井若狭町、長野市、上田市、諏訪市、東御市、御代田町、木曽町、高山市、瑞穂市、飛騨市、下呂市、海津市、養老町、白川村、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、野洲市、大東市、豊岡市、鳥取市となっています。

震度5弱以上の揺れがあったと考えられるものの現時点までに気象庁が震度を把握できていない市町村は羽咋市などとなっています。

震源地は石川県西方沖。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されます。